Afera na cały świat po gali Złotej Piłki. Zero złudzeń. "Lewandowski okradziony"

Robert Lewandowski od początku sezonu rewelacyjnie spisuje się w FC Barcelonie. W 14 meczach zdobył aż 17 bramek, a prawdziwy popis dał w sobotnim El Clasico - ustrzelił dublet (w dodatku jego zespół wygrał 4:0). Był to występ godny wielkiej gwiazdy piłki nożnej, choć popisy Polaka nie zawsze były odpowiednio doceniane.

Robert Lewandowski "okradziony"? Wydali werdykt po gali Złotej Piłki

36-latek wyraźnie odżył pod okiem Hansiego Flicka, z którym w latach 2019-2021 współpracował w Bayernie Monachium. Był to dotychczas najlepszy okres w jego karierze, gdy hurtowo strzelał gole i zdobywał trofea. W sezon 2019/20 monachijczycy zdobyli potrójną koronę, a Lewandowski we wszystkich rozgrywkach był najlepszym strzelcem. W kolejnych rozgrywkach sięgnął "tylko" po krajowy tytuł, ale za to zdobył aż 41 ligowych bramek, bijąc legendarny rekord Gerda Muellera (40 trafień w sezonie).

Nic dziwnego, że w tamtym okresie napastnik był bardzo mocnym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki, która na razie pozostaje w sferze jego marzeń. "Niestety, pandemia Covid-19 'okradła' reprezentanta Polski . [...] Ceremonia w 2020 r. została odwołana po tym, jak francuskie władze podjęły decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu Ligue 1 (podobnie postąpiło kilka innych krajów w Europie - red.)" - napisał portal goal.com, który przygotował ranking największych "kradzieży" w historii plebiscytu organizowanego przez "France Football".

Polak zajął w tym zestawieniu drugie miejsce, choć zapewne w ogóle wolałby się tam nie znaleźć. Jednak nawet pobicie rekordu Muellera i strzelenie 62 goli w całym sezonie nie pozwoliło mu sięgnąć po prestiżową statuetkę.

"Wydawało się, że to formalność, że w końcu otrzyma Złotą Piłkę, której odmówiono mu w poprzednim roku - i ostatecznie zgromadził aż 580 punktów głosujących. Niestety dla niego, to wciąż było 33 za Messim, który powiedział do swojego rywala w swoim zwycięskim przemówieniu: - Wszyscy wiedzą i zgadzamy się, że byłeś zwycięzcą w zeszłym roku. Myślę, że France Football powinno przyznać ci twoją Złotą Piłkę 2020. Zasługujesz na nią i powinieneś ją mieć u siebie". Ostatecznie Lewandowski musiał zadowolić się inauguracyjną nagrodą 'Gerd Mueller Striker of the Year', która do dziś wydaje się policzkiem" - czytamy.

Vinicius Junior podzielił los Robert Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki

Na liście przygotowanej przez goal.com Polak wylądował w towarzystwie znanych postaci. Tuż za nim wylądował Vinicius Junior, który zdaniem dziennikarzy został "okradziony" na ostatniej gali. "Cały świat był oszołomiony, gdy ogłoszono, że Rodri wyprzedził Viniciusa Jr. w walce o nagrodę" - zaznaczono.

"Sezon 2023-24 został naznaczony awansem Viniciusa do miana najbardziej niszczycielskiego gracza ofensywnego w światowej piłce nożnej. Choć Kylian Mbappe i Erling Haaland wciąż strzelali więcej goli, to żaden piłkarz na świecie nie dawał z siebie więcej w momentach decydujących o zwycięstwie na największej scenie. Strzelił hat-tricka, gdy Real Madryt pokonał Barcelonę w finale Superpucharu Hiszpanii, zdobył wiele goli i asyst w końcówce, gdy drużyna Carlo Ancelottiego wygrywała La Ligę, i był wyróżniającą się postacią 'Los Blancos' w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, którą Vinicius zwieńczył golem w zwycięskim finale z Borussią Dortmund" - uzasadniono. Przy tym podkreślono osiągnięcia Rodriego i zwrócono uwagę, że Brazylijczyk "podzielił się" głosami z klubowym kolegą Jude'em Bellinghamem, który również walnie przyczynił się do sukcesów Realu (a zagrał też w finale Euro). Wspomniano także o niezbyt udanym dla skrzydłowego Copa America.

