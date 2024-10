Niedoszły selekcjoner Polaków ma nową pracę. Wielki powrót!

Herve Renard przez lata z sukcesami prowadził reprezentacje narodowe. Z Zambią sensacyjnie wygrał Puchar Narodów Afryki 2012, a trzy lata później sięgnął po to trofeum z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Natomiast w 2019 r. objął kadrę Arabii Saudyjskiej, którą poprowadził m.in. podczas mistrzostw świata 2022.

Katarski turniej Saudyjczycy rozpoczęli od gigantycznej niespodzianki i pokonali 2:1 Argentynę, późniejszych triumfatorów (w przerwie tego spotkania szkoleniowiec wygłosił płomienną mowę). Potem już tak dobrze nie było, przegrali kolejno z Polską (0:2) oraz Meksykiem (1:2), przez co zajęli ostatnie miejsce w grupie. Mimo to pozostawili po sobie dobre wrażenie, a Renard zaczął być rozpatrywany jako kandydat do objęcia innych kadr, w tym polskiej (warto wspomnieć, że jego dziadkowie od strony matki byli Polakami).

Herve Renard ma nową pracę. Wraca w dobrze znane miejsce

Ostatecznie w marcu 2023 r. francuski trener rozstał się z saudyjską federacją i objął rodzimą kadrę kobiet. Tę prowadził na zeszłorocznym mundialu (ćwierćfinał) czy turnieju finałowym Ligi Narodów (drugie miejsce), a zwieńczeniem jego pracy był turniej olimpijski na igrzyskach w Paryżu (ćwierćfinał). Po nim odszedł, ale nie został zbyt długo na bezrobociu.

Renard wrócił w dobrze znane miejsce i objął reprezentację Arabii Saudyjskiej. W roli selekcjonera zastąpi Roberto Manciniego, który mimo astronomicznego wynagrodzenia nie był w stanie osiągnąć satysfakcjonujących wyników, choćby w eliminacjach MŚ 2026. 56-latek ma poprawić sytuację Saudyjczyków.

Herve Renard zabrał głos po objęciu stanowiska selekcjonera reprezentacji Arabii Saudyjskiej

"Jestem zaszczycony, że mogę wrócić do trenowania reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Będziemy wspólnie dążyć do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zakwalifikowanie się do mistrzostw świata w 2026 r. i sprawienie, by saudyjscy kibice byli dumni. Potrzebujemy waszego wsparcia" - napisał Francuz na X w poniedziałek 28 października.

W nowej roli Renard zdążył już obserwować z trybun mecze 1/8 finału saudyjskiego Pucharu Króla. A kiedy zaliczy powrót na ławkę trenerską? W listopadzie, gdy w eliminacjach MŚ Arabia Saudyjska zagra z Australią (14.11) oraz Indonezją (19.11).