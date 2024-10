Oto co Ancelotti powiedział o Lewandowskim i Modriciu. Słowa poszły w świat

Jeszcze przed sezonem wiele osób zapewne postawiłoby w tym zestawieniu na Real Madryt i to z dość dużym spokojem. Jednak teraz sprawy mają się inaczej. Barcelona jest w fantastycznej formie. W lidze wygrała siedem z ośmiu meczów, w Lidze Mistrzów dwa z trzech. Jednak ich dwa ostatnie starcia to wielkie zwycięstwa nad Sevillą (5:1) w La Liga i Bayernem Monachium (4:1) w LM. Ofensywny tercet Yamal-Lewandowski-Raphinha to postrach Europy, a Hansi Flick przywrócił Katalończykom moc, która zanikała za Xaviego.

Trio Barcelony przeraża, trio Realu jak dotąd tylko nawiedza

Real z kolei miał powalić wszystkich tercetem Vinicius-Mbappe-Rodrygo, ale jak dotąd idzie to opornie. Może nie źle, bo to by było za dużo powiedziane, ale razem mają na koncie 19 goli w tym sezonie, czyli tylko o cztery więcej niż sam Lewandowski. A to nie koniec, bo hiszpańscy dziennikarze zamiast Rodrygo w tym zestawieniu najczęściej wymieniają nazwisko Jude'a Bellinghama. Wówczas wynik jest jeszcze mniejszy.

W lidze w przeciwieństwie do Barcelony jeszcze nie przegrali, ale trzykrotnie remisowali i tracą do rywali właśnie trzy punkty. W Lidze Mistrzów ostatnio rozbili 5:2 Borussię Dortmund, mimo że przegrywali do przerwy 0:2. W drugiej połowie tryb "bestii" włączył jednak autor hattricka Vinicius Jr i podgrzał atmosferę przez El Clasico.

Vinicius vs Raphinha, Mbappe vs Lewandowski. Indywidualnych pojedynków nie będzie brakować. Co na to wszystko trener Realu Carlo Ancelotti, który w El Clasico 7 razy przegrał i 9 razy triumfował (bez remisu)? Włoch nie miał wątpliwości, że jego zespół czeka wyjątkowo trudne zadanie w starciu z drużyną, która gra niezwykle bezpośrednio. Zapytano go też o nadzieje związane z Kylianem Mbappe w jego pierwszym klasyku w La Liga.

- Jesteśmy zadowoleni, ponieważ strzela gole oraz jest ważny dla drużyny. Przeciwko Dortmundowi brał udział przy golach. Nie spieszymy się ani ja, ani drużyna, ani on. Oczywiście będzie spisywał się lepiej, bo ma ku temu wszelkie predyspozycje. Do meczu przygotowuje się prosto i bez nerwów. Jest bardzo pewny siebie i myślę, że jutro będzie miał spory wkład w drużynę - ocenił Ancelotti.

Carlo Ancelotti z wielkim szacunkiem o Lewandowskim i Modriciu

Co natomiast legendarny Włoch miał do powiedzenia o Lewandowskim i jego renesansie formy w tym sezonie? Otóż Ancelotti porównał 36-letniego Polaka do jeszcze starszego 39-letniego Luki Modricia. - W ich długowieczności oraz klasy zachowanej mimo stażu boiskowego, nie ma tak naprawdę większej tajemnicy. Obu łączą powaga, ogromny profesjonalizm i wielka pasja do piłki nożnej. Tyle - stwierdził trener Realu. Mecz Real Madryt - FC Barcelona już w sobotę 26 października o 21:00 na Santiago Bernabeu.