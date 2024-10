"Niszczycielski" tercet zadecyduje o wyniku El Clasico! W Hiszpanii aż zawrzało

Zbliżające się El Clasico zapowiada się najciekawiej od dłuższego czasu. Chociaż obie ekipy mają problemy z kontuzjowanymi zawodnikami, to wydają się podchodzić do tego spotkania w naprawdę dobrej dyspozycji. W rozgrywkach ligowych minimalnie lepsza jest FC Barcelona, która ma trzy punkty przewagi nad Realem Madryt. W Lidze Mistrzów obie drużyny mają po sześć punktów, a w środku tygodnia zaserwowały swoich kibicom prawdziwe spektakle. Real Madryt rozbił Borussię Dortmund 5:2, a przegrywał do przerwy 0:2. Z kolei FC Barcelona pobiła Bayern Monachium 4:1.

Tercet FC Barcelona przebija dokonania rywali z Realu Madryt przed El Clasico

Przy okazji pojedynków Realu z Barceloną uwaga skupia się przede wszystkim na największych gwiazdach w ataku. Nie inaczej będzie tym razem, gdzie po stronie gospodarzy wybiegną Vinicius Junior, Kylian Mbappe i Jude Bellingham, a po stronie gości Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal.

Kataloński "Sport" ocenił, że o gwiazdorskim tercecie z Realu Madryt mówiło się bardzo wiele od początku sezonu, ale tercet z Barcelony notuje o wiele lepszy liczby. "BMV" z Madrytu miało udział przy 17 bramkach w lidze, a barceloński tercet podwoił ten wynik i notował udziały przy 34 trafieniach na krajowym podwórku.

"Trójząb Barçy podwaja wynik BMV. Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal byli o wiele bardziej niszczycielscy niż trzy gwiazdy Realu Madryt" - czytamy w tytule i tuż po nim.

Dziennik wyliczył udziały poszczególnych zawodników i tak: Robert Lewandowski ma 12 bramek i 2 asysty, Raphinha 5 goli i 5 asyst, a Yamal 4 gole i 6 asyst, co daje w sumie 21 bramek i 13 asyst w przypadku tej trójki.

Z kolei w Realu Jude Bellingham zatracił instynkt strzelecki, którym imponował w poprzednim sezonie i ma na koncie tylko jedną asystę. Mbappe ma 6 bramek oraz asystę, a Vinicius 5 bramek i 4 asysty. Suma? 11 bramek i 6 asyst.

"Główna różnica polega na tym, że Hansi Flick zbudował zespół, podczas gdy Real Madryt w dalszym ciągu opiera się na indywidualnych akcjach, co jest główną specjalnością Viniciusa Juniora" - podsumował "Sport".

Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę 26 października o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.