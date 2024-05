Za chwilę rewanż z Realem, a tu taki cios! Tuchel "obnażył" Bayern

Thomas Tuchel od marca 2023 roku jest trenerem Bayernu Monachium. Po zakończeniu trwającego sezonu jego praca w Bawarii dobiegnie jednak końca, co jest już jasne od dłuższego czasu. Bayern pierwszy raz od 11 lat nie wywalczył tytułu mistrzowskiego i szybko odpadł z Pucharu Niemiec, co jest wielkim dramatem dla kibiców drużyny.

Thomas Tuchel mocno o władzach Bayernu. "Z mojego punktu widzenia"

W środę 8 maja Bawarczycy zagrają rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Będzie to dla nich szansa na uratowanie sezonu. Trzy dni przed tym starciem Thomas Tuchel uderzył we władze klubu i wyjawił, jak wyglądały kulisy jego rozstania z klubem, do którego dojdzie już za kilka tygodni.

Jak się okazuje, włodarze z Monachium mieli poszukiwać nowego trenera jeszcze przed porozumieniem się z Tuchelem w kwestii odejścia. - Odkąd zgodziliśmy się na rozstanie, Bayern intensywnie szuka nowego trenera. Przypuszczam, że zaczęli jeszcze przed naszą rozmową - przyznał w rozmowie ze "Sky".

W ostatnich dniach pojawiły się medialne plotki, że Niemiec miałby zostać jednak w Monachium. - To zła motywacja, aby potem powiedzieć: ach, zróbmy to jeszcze raz z tobą. Nie. Z mojego punktu widzenia to jasne - skomentował, dając tym samym mocno do zrozumienia, że poczuł się dotknięty i nie ma szans, by został w Bayernie.

Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym szkoleniowcem ekipy z Bawarii. Władze nie znalazły jeszcze odpowiedniego trenera. Póki co wszyscy w Monachium skupieni są na środowym starciu z Realem Madryt, który w sobotę oficjalnie został mistrzem Hiszpanii. Początek meczu 8 maja o 21.00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.