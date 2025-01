Wydało się. Niewiarygodne, który klub chce kupić Elon Musk!

Elon Musk to kontrowersyjny miliarder, którego wartość majątku szacowana jest obecnie na ponad 400 miliardów dolarów, co czyni go absolutnie najbogatszym człowiekiem świata. Należą do niego m.in. Tesla, SpaceX czy PayPal. Natomiast w 2022 roku zaskoczył on niemal wszystkich zakupem... Twittera, który pod rządami Muska zmienił nazwę na X. Teraz z kolei na horyzoncie pojawiła się możliwość, by miliarder raz jeszcze zaskoczył, tym razem wchodząc w świat piłki nożnej.

Musk już kiedyś miał kupić klub. Jednak teraz mówi o tym nawet jego ojciec

Musk jak dotąd nie był szczególnie kojarzony ze sportem, chyba że ze sportami walki, których prywatnie jest miłośnikiem. Głośno zrobiło się o nim podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdy otwarcie krytykował dopuszczenie do startu w kobiecym boksie Imane Khelif, którą podejrzewano o bycie mężczyzną. W 2022 roku głośno było o możliwym przejęciu przez Muska Manchesteru United, jednak nic z tego nie wyszło. Teraz piłkarski wątek powrócił, ale źródło, z którego owe informacje pochodzą, jest o wiele poważniejsze.

Mowa bowiem o Errolu Musku, czyli ojcu Elona. Udzielił on wywiadu dla brytyjskiego Times Radio, w którym wprost stwierdził, że jego syn byłby zainteresowany kupnem Liverpoolu. Zespół ten jest od 2010 roku w posiadaniu amerykańskiej Fenway Sports Group. W tym sezonie "The Reds" uchodzą za jeden z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszy zespół na świecie. Drużyna Arne Slota jest liderem Premier League i jako jedyna nie straciła jeszcze punktu w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Liverpool dla Muska? To nie byłby przypadkowy wybór

- Nie wiem, czy mogę to komentować, bo jeszcze cenę podniosą. A tak na serio, to on naprawdę wyraził zainteresowanie zakupem klubu. Ale to jeszcze nie oznacza, że na pewno to zrobi! Chciałby, to jasne, bo każdy by chciał. Ja też - powiedział Errol Musk.

Jak się okazuje, wybór akurat tej drużyny nie byłby podyktowany wyłącznie jej siłą czy przypadkiem. Miasto Liverpool ma bowiem specjalne znaczenie dla całej rodziny Musk. - Babcia Elona urodziła się w Liverpoolu. Nadal mamy tam krewnych. Znaliśmy też sporą część z zespołu "The Beatles", bo wychowywali się razem z członkami naszej rodziny. Jesteśmy więc mocno związani z Liverpoolem - powiedział ojciec Elona Muska. Wspomniana babcia miliardera (zmarła w 2011 roku) była ważną częścią życia Elona. Właściciel Tesli pisał kiedyś na portalu X, że to jej wytrwałość oraz praca przy sprzątaniu domów, wywołały u niego szacunek do ciężkiej pracy.