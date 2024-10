Matty Cash wrócił do gry! Tak ocenili go Anglicy. Jaśniej się nie da

Po 43 dniach Matty Cash ponownie znalazł się w podstawowym składzie Aston Villi. To było wyjątkowe starcie, albowiem do Birmingham przyjechał Manchester United. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co jest także zasługą Polaka, który w doliczonym czasie gry zatrzymał groźną kontrę rywala. Prawy obrońca zebrał od mediów pozytywne opinie.

