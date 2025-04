Oto co Bobić powiedział Niemcom o Legii. "Myślałem, że źle usłyszałem"

Legia Warszawa niedawno ogłosiła zatrudnienie Frediego Bobicia w roli dyrektora operacyjnego ds. piłkarskich. Mistrz Europy z 1996 r. w przeszłości pracował na podobnych stanowiskach w klubach Bundesligi, a mimo to jest pod dużym wrażeniem tego, co zobaczył w Polsce.

Fredi Bobić opowiada Niemcom o pracy w Legii Warszawa. "Nie mogę się doczekać"

O nowym etapie w karierze 54-latka rozpisuje się niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung". - Nie mogę się doczekać - przyznał główny zainteresowany, który dostrzega w warszawskim klubie "ogromny" potencjał.

Chociaż Bobić miał kilka propozycji, to zdecydował się wybrać Legię. Co o tym zdecydowało? "Opisuje struktury w 15-krotnym mistrzu Polski jako odświeżająco usprawnione i mniej zawodne niż w Dinamie Zagrzeb, gdzie również był brany pod uwagę" - czytamy w artykule. Oferowano mu dwu- albo trzyletni kontrakt, lecz zdecydował się na pierwszą opcję. - Lekcja z czasu spędzonego w Hercie - wyznał. Z berlińskim klubem do dziś toczy sądowy spór o zaległe pieniądze.

Fredi Bobić zachwycony ośrodkiem treningowym Legii Warszawa. Naprawdę to powiedział

A co zrobiło największe wrażenie na byłym reprezentancie Niemiec? "Jest wyjątkowo entuzjastycznie nastawiony do nowego, niedawno ukończonego ośrodka szkoleniowego na obrzeżach stolicy, Warszawy, z dziesięcioma trawiastymi boiskami, krytą areną, kriokomorą i laboratorium, które kosztowało 1,5 mln euro" - napisano.

Według niego ośrodek Legia Training Centre w Książenicach należy wręcz do "pierwszej piątki w Europie". - A widziałem prawie wszystkie ośrodki szkoleniowe - zaznaczył. Wyjątkowo zaskoczyło go to, że w internacie jest 90 łóżek: - Zapytałem, bo myślałem, że źle usłyszałem: "Dziewięćdziesiąt! Nie dziewiętnaście!"

Fredi Bobić w przeszłości pracował jako kierownik sportowy Herthy (2021-2023), Eintrachtu Frankfurt (2016-2021) i VfB Stuttgart (2013-2014). Był też m.in. członkiem rady nadzorczej DFL (2022-2023) czy prezesem Chernomorets 1919 Burgas (2009-2010).