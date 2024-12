Absolutny niewypał odchodzi ze Śląska. "Żegnaj legendo" - ironizują

- Chcę, żeby Jacek Magiera miał do dyspozycji trzech napastników – dwóch powyżej 190 cm wzrostu i jednego szybkiego, który cały czas naciska na obrońców - to słowa dyrektora sportowego Śląska Davida Baldy z twitterowego pokoju #śląskowegadanie.Wygląda na to, że jednym z nich będzie piłkarz, o którym informowaliśmy na Sport.pl. Jak udało nam się ustalić wrocławianie są bardzo bliscy sfinalizowania sprowadzenia Juniora Eyamby, który - jeśli nic nie zmieni się na ostatniej prostej - podpisze wkrótce dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Tak pisaliśmy w czerwcu 2024 roku. Junior Eyamba trafił do Śląska Wrocław, choć dziś - z perspektywy czasu kibice chcieliby, aby ten transfer nigdy się nie wydarzył.

Śląsk żegna transferową wpadkę. Bez żalu

W klubie od 12 listopada nie ma już ani Jacka Magiery ani Davidy Baldy, a od poniedziałkowego popołudnia nie ma także Juniora Eyamby. Klub, który w poprzednim sezonie zdobywał wicemistrzostwo Polski, a dziś szoruje dno tabeli, w swoich mediach społecznościowych poinformował o rozstaniu ze Szwajcarem.

Choć nikt nie spodziewał się, że młody napastnik, który do tej pory grał tylko w III lidze szwajcarskiej od razu stanie się wzmocnieniem klubu ze stolicy Dolnego Śląska, to aż takiej klapy nie spodziewał się chyba nikt. Trzy występy, zaledwie 77 minut rozegranych - w tym jeden mecz w pierwszym składzie, rozegrany na skrzydle w Poznaniu - Eyamba zapisał się w niechlubnej historii Śląska jako jedna z największych transferowych wpadek.

W mediach społecznościowych odejście Szwajcara komentowane jest w jeden sposób.

- Wcale nie było zagrożenia, że tak się skończy, wcale - ironizuje Michał Zachodny, dziennikarz Viaplay.

- Niesamowity był to transfer… zapomnę o nim za chwilę - w tym samym tonie wtórował Piotr Potępa, wrocławski publicysta i twórca podcastu #śląskowegadanie.

- Żegnaj legendo - ironizował Przemysław Michalak z portalu Weszło.

Komentowali także kibice. - Nie ma lepszego przykładu na to jak wygląda proces decyzyjny w miejskiej spółce niż Junior Eyamba - pisał użytkownik X o pseudonimie Breslavia.

Rozstanie z Eyambą to pierwsza transferowa decyzja podjęta już przez nowy pion sportowy, którym kieruje dyrektor sportowy Rafał Grodzicki. Sytuacja Śląska Wrocław jest obecnie bardzo trudna. Zaledwie 10 punktów w 16 meczach i siedmiopunktowa strata do bezpiecznego miejsca. Taki krajobraz martwi fanów we Wrocławiu, którzy nieprzerwanie od 2008 roku mogą cieszyć się meczami ekstraklasy w swoim mieście

Przed WKS-em jeszcze trzy mecze w tym roku. We wtorek zagrają o ćwierćfinał krajowego pucharu z Piastem Gliwice (mecz o 15:00 na Tarczyński Arenie). 7 grudnia rozegrają wyjazdowe spotkanie z Lechią Gdańsk, a siedem dni później zamkną rok na własnym stadionie. W zaległym meczu podejmą Radomiaka.