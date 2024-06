Śląsk sięga po nowego napastnika. Znamy szczegóły. 14 goli w 27 meczach

19 goli i korona króla strzelców - to był wyborny sezon Erika Exposito, który z kapitańską opaską na ramieniu doprowadził Śląsk Wrocław do wicemistrzostwa Polski. Wiadomo już, że napastnik rodem z Wysp Kanaryjskich tym osiągnięciem zakończył wrocławski rozdział swojej kariery. W zeszły czwartek klub oficjalnie poinformował, że Exposito nie zaakceptował propozycji podpisania nowego kontraktu i postanowił kontynuować karierę poza Polską.

Napastnik trafi do Śląska. Wicemistrz się zbroi

- Podjąłem decyzję, aby zakończyć tę pięcioletnią przygodę. Otrzymałem kilka ofert z polskich klubów, ale wszystkie odrzuciłem. Trudno mi wyobrazić sobie zakładanie innej koszulki w Polsce niż tej Śląska Wrocław - pisał w liście skierowanym do kibiców, który opublikowała oficjalna strona internetowa klubu.

Nic dziwnego, że w takiej sytuacji wrocławianie chcą dokonać wzmocnień linii ataku. W Śląsku jest Patryk Klimala, za którym słaba runda wiosenna, ale w klubie wierzą, że odbuduje się i będzie stanowić wartość dodaną dla zespołu. Nie może być jednak jedynym snajperem pierwszego zespołu.

- Chcę, żeby Jacek Magiera miał do dyspozycji trzech napastników – dwóch powyżej 190 cm wzrostu i jednego szybkiego, który cały czas naciska na obrońców - to słowa dyrektora sportowego Śląska Davida Baldy z niedawnego pokoju twitterowego #śląskowegadanie.

Wygląda na to, że jednym z nich będzie piłkarz, o którym informowaliśmy na Sport.pl. Jak udało nam się ustalić wrocławianie są bardzo bliscy sfinalizowania sprowadzenia Juniora Eyamby, który - jeśli nic nie zmieni się na ostatniej prostej - podpisze wkrótce dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Eyamba to 23-letni Szwajcar, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Oznacza to, że można go sprowadzić do klubu jako wolnego zawodnika poprzez dokonanie transferu bezgotówkowego. Snajper występował ostatnio w Young Boys Berno U-21. W 27 meczach tej drużyny zdobył 14 goli. Jest rosłą, silną dziewiątką - mierzy aż 194 centymetry wzrostu. Śmiało można przypuszczać, że poza Eyambą WKS będzie chciał sprowadzić latem jeszcze jednego napastnika. Trudno bowiem traktować go jako transfer zastępujący Exposito jeden do jednego.

Śląsk jest jednym z najaktywniejszych graczy na rynku transferowym. Do klubu trafili już Serafin Szota, Tomasz Loska, Simon Schierack i wracający z wypożyczenia Łukasz Gerstenstein. Potwierdziły się także informacje Sport.pl w sprawie wykupienia Simeona Petrova.

Wicemistrzowie Polski wykorzystali możliwość wpłacenia klauzuli i wykupienia reprezentanta Bułgarii za 200 tysięcy euro. Wiele wskazuje na to, że wkrótce listę nowych zawodników uzupełni nazwisko Eyamby.

Niewykluczone, że nowym zawodnikiem WKS-u zostanie Filip Rejczyk z Legii. O zainteresowaniu tym zawodnikiem informowali Bartosz Wieczorek z TVP Sport i Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej".

Wrocławianie wznowią przygotowania do nowego sezonu już za tydzień. Udadzą się na trzydniowy obóz do Karpacza, a od 24 czerwca do 3 lipca przebywać będą w Austrii. Podczas zagranicznej części przygotowań rozegrają trzy sparingi. WKS rozpocznie sezon od domowego spotkania z Lechią Gdańsk.