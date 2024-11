"Bójcie się chamy". Reakcja kibiców wicemistrza Polski mówi wszystko

Choć jeszcze przed tygodniem dla kibiców Śląska Wrocław zaświeciło światełko - wrocławianie zremisowali na wyjeździe z Jagiellonią i zagrali niezły mecz - to w sobotnie popołudnie na Dolnym Śląsku znowu nastał mrok. Śląsk Wrocław wjechał na autostradę do spadku, a kibice głośno zademonstrowali swoje niezadowolenie. - Bójcie się chamy, do I ligi wracamy! - wybrzmiało po raz pierwszy od dawna.

3 fot. Filip Macuda/Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl