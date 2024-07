Boniek boleśnie podsumował Lecha. Brutalna prawda

Polskie kluby mają już za sobą pierwsze mecze w europejskich pucharach. Zdecydowanie najlepiej zaprezentowały się Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Mistrz Polski w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów pokonał 4:0 FK Poniewież. Ekipa Goncalo Feio natomiast rozbiła 6:0 Caernarfon w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Zbigniew Boniek podsumował polskie występy w europejskich pucharach

W eliminacjach Ligi Europy z kolei udział bierze Wisła Kraków. W pierwszej rundzie wyeliminowała KF Llapi. W kolejnym etapie jej rywalem jest Rapid Wiedeń. W pierwszym spotkaniu ekipa z Krakowa pechowo przegrała 1:2. Zdaniem Zbigniewa Bońka zdobywca Pucharu Polski nie jest na straconej pozycji przed rewanżem.

- Według mnie, Wisła absolutnie nie musiała przegrać pierwszego meczu. Nie uważam też, że w rewanż w Wiedniu będzie dla niej jakimś wielkim problemem. Dzisiaj, w erze VAR-u, gra na wyjeździe nie jest już takim utrudnieniem jak dawniej. Piłka się zmieniła, Rapid Wiedeń to była dobra marka, ale kilka ładnych lat temu. Natomiast dziś, patrząc na pierwszy mecz, nie wydawała mi się znacznie lepsza od Wisły. Może jest bardziej dojrzała, ale absolutnie Wisłę stać na zwycięstwo 1-0, czy nawet 2-0, żeby przejść do trzeciej rundy eliminacji - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Były prezes PZPN wspomniał również o Legii Warszawa i nie ukrywał, że jest pod wrażeniem gry zespołu, który świetnie rozpoczął również rozgrywki ekstraklasy. - Widać, że w Legii każdy wie, co do niego należy i jak się ma zachowywać. Na tę ligę to może wystarczyć - stwierdził.

Problemy w Lechu Poznań. Boniek komentuje

Zupełnie w innym miejscu znajduje się Lech Poznań. W zeszłym sezonie drużyna radziła sobie bardzo słabo i zakończyła zmagania na piątym miejscu, przez co nie bierze udziału w europejskich pucharach. Latem przejął ją Niels Frederiksen. Nowy trener zaliczył niezbyt udany początek i w drugiej kolejce Lech przegrał 1:2 z Widzewem Łódź.

- W Poznaniu myślą, że jak się zmieni trenera, to następuje nowe rozdanie. Tymczasem do nowego rozdania potrzebna jest zmiana wielu innych rzeczy – podejścia do prowadzenia klubu. Ludziom w klubie się wydaje, sięgnięcie po takiego maga z zagranicy to najlepsze rozwiązanie. To jest tylko mrzonka! - podsumował Boniek.

W eliminacjach Ligi Konferencji rywalizuje również Śląsk Wrocław, który w pierwszym meczu przegrał 0:1 z FC Rygą. Rewanż odbędzie się w najbliższy czwartek. Tego samego dnia zagrają jeszcze Legia Warszawa i Wisła Kraków. Drugie spotkanie Jagiellonii Białystok natomiast zaplanowane jest na środę.