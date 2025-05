Peszko przemówił po zwolnieniu z Wieczystej Kraków. "Kwestia otwarta"

"Sławomir Peszko zakończył pracę w roli trenera pierwszej drużyny Wieczystej Kraków. Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w rozwój zespołu i wspólne sukcesy. Peszko objął stanowisko szkoleniowca "żółto-czarnych" 18 września 2023 roku. Poprowadził drużynę w 53 spotkaniach ligowych – na poziomie III i II ligi – oraz w jednym meczu Fortuna Puchar Polski. W sezonie 2023/24 wywalczył z zespołem awans do Betclic II ligi. Obowiązki pierwszego trenera przejął dotychczasowy asystent - Rafał Jędrszczyk" - poinformowała 18 kwietnia Wieczysta Kraków, gdy klub zajmował drugie miejsce w tabeli II ligi.

Zwolnienie Peszki było sporym zaskoczeniem, a w gronie jego następców wymieniano m.in. Adama Nawałkę! Ostatecznie klub ze stolicy Małopolski poinformował 1 maja, że nowym trenerem został Przemysław Cecherz, który podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu. 52-latek miał już okazję pracować w Wieczystej w latach 2019-2021.

Sławomir Peszko ma plan na przyszłość. "To jest celem"

Jak na zwolnienie zareagował Sławomir Peszko i jakie ma plany na przyszłość? Były już trener Wieczystej Kraków wypowiedział się o tym w rozmowie z Kanałem Sportowym.

- Nie potrzebowałem wypocząć, nie byłem tym zmęczony, czy przepracowany. Lubiłem to, co robiłem. Dobrze się tam czułem. Przydarzyła się sytuacja, jaka się przydarzyła. Cały czas pozostaję w kontakcie z drużyną i prezesem. Jest kwestią otwartą ws. tego, co będę dalej robił w Wieczystej. Kolejne tygodnie dadzą odpowiedź czy pozostanę w klubie. Teraz celem jest zrobienie licencji UEFA PRO - przekazał.

A jak na sześć kolejek przed końcem sezonu wygląda sytuacja Wieczystej Kraków? Zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma 58 punktów. To o trzy mniej od drugiej Polonii Bytom, a więc miejsca gwarantującego bezpośredni awans od I ligi. Miejsca 3-6 to gra w barażach o awans. Kolejny mecz Wieczysta rozegra 3 maja o godz. 15:00 u siebie z Wisłą Puławy.