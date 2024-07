Sceny w USA. Lewandowski nawet się nie pojawił, a tam już szaleństwo

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku i od razu stał się jej gwiazdą. Już w pierwszym sezonie został jej najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem i pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa oraz Superpucharu Hiszpanii. Dodatkowo został królem strzelców La Liga. Tak dobrze nie było w kolejnych rozgrywkach, bo choć Polak znów zdobył najwięcej goli dla drużyny, to tym razem nie przełożyło się to na żadne tytuły - ani zespołowe, ani też indywidualne. Mimo wszystko kibice darzą Polaka sympatią i wierzą, że w kolejnym sezonie spisze się zdecydowanie lepiej.

Kibice czekają na Lewandowskiego z utęsknieniem. Kapitalne powitanie w USA

W niedzielę 28 lipca Barcelona wyruszyła do USA na tournée, gdzie rozegra trzy spotkania. Tego samego dnia trener Hansi Flick ogłosił listę powołanych zawodników. Nie brakowało na niej zaskoczeń - takim było zaproszenie wielu piłkarzy, grających na co dzień w młodzieżowych drużynach. Zgodnie z oczekiwaniami powołanie otrzymał też Robert Lewandowski. I to na niego najbardziej czekali kibice.

Pojawili się oni pod hotelem w Orlando, gdzie zatrzymała się Barcelona. Nagranie z tego zdarzenia szybko trafiło do sieci za sprawą dziennikarza Victora Navarro. Widać na nim, jak fani stoją z koszulkami w rękach. Niektórzy z nich mieli je również na sobie. Wszyscy praktycznie jednogłośnie skandowali nazwisko jednego gracza - był nim właśnie Lewandowski.

Lewandowski najbardziej popularnym piłkarzem Barcelony w USA

Na koniec jedynie ktoś rzucił "Nico", co z pewnością odnosiło się do Nico Williamsa, a więc zawodnika, który już od kilku tygodni znajduje się w kręgu zainteresowania Barcelony. Błysnął na mistrzostwach Europy, ale jak na razie "Blaugrana" nie sfinalizowała jego transakcji.

Media spekulują, że będzie ją to sporo kosztować - grubo ponad 50 mln euro. Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego fani nie skandowali nazwiska Lamine Yamala, kolejnej gwiazdy Euro. Hiszpan nie dostał jednak zaproszenia do Ameryki - otrzymał więcej czasu na odpoczynek po imprezie Starego Kontynentu.

Jak na razie Flick musi układać taktykę pod dostępnych zawodników. A jednym z nich jest właśnie Lewandowski. W trakcie tournee po Stanach Zjednoczonych Barcelona rozegra trzy mecze. Zmierzy się z Manchesterem City (31 lipca), Realem Madryt (4 sierpnia) i AC Milanem (7 sierpnia).