Była gwiazda ekstraklasy błysnęła w Chinach. Polski klub zaciera ręce

W rundzie jesiennej w sezonie 23/24 w barwach Radomiaka Radom grał Pedro Henrique. Brazylijski napastnik strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w 20 meczach. W Ekstraklasie skuteczniejszy od Henrique po jesieni był tylko Erik Exposito (14) oraz Bartłomiej Wdowik (9). Pierwotnie wydawało się, że 27-letni napastnik trafi do Rakowa Częstochowa, a media pisały, że "Henrique idealnie wpisuje się w profil piłkarza preferowany przez trenera Dawida Szwargę".

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart"

Ostatecznie Henrique przeniósł się w lutym br. do Chin, a konkretniej do Wuhan Three Towns, które zapłaciło Radomiakowi 850 tys. euro i uprzedziło konkurencję z Arabii Saudyjskiej. Tym samym Henrique został najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Radomiaka. Do tego momentu rekord należał do Karola Angielskiego, który trafił do tureckiego Sivassporu latem 2022 r. za 650 tys. euro.

Okazuje się, że Radomiak wkrótce otrzyma kolejne pieniądze za transfer Henrique. Z jakiego powodu?

Dodatkowe pieniądze dla Radomiaka. Znakomita forma Pedro Henrique w lidze chińskiej

Mowa tutaj o wypełnieniu pewnego zapisu w umowie, powiązanego z liczbą strzelonych goli przez Henrique. Profil "PodGołębnikiem" na portalu X, który zajmuje się Radomiakiem, podał, że do kasy klubu z Radomia wpłynie dodatkowe 50 tys. euro. To efekt strzelenia dziesięciu goli w piętnastu meczach ligi chińskiej przez Brazylijczyka. "To wcale nie musi być koniec - Radomiak może zarobić na piłkarzu jeszcze więcej" - czytamy w poście wspomnianego profilu.

Okazuje się, że jeżeli Henrique utrzyma tak wysoką formę strzelecką i wypełni pozostałe bonusy zapisane w umowie między oboma klubami, to Radomiak łącznie zarobi 1,3 mln euro na Henrique. Warto dodać, że Radomiak ma zapewniony procent od kolejnej transakcji z udziałem Brazylijczyka i otrzymuje płatności w ratach. W takim przypadku Henrique zostałby trzecim najdroższym piłkarzem sprowadzonym przez drużynę z Wuhan, po Nicolae Stanciu (4 mln euro ze Slavii Praga) i Davidsonie (2 mln euro z Alanyasporu).

Na razie Henrique zagrał w 16 spotkaniach w barwach Wuhan Three Towns, w których strzelił 12 goli oraz zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Chińczykami wygasa z końcem grudnia 2025 r. Wcześniej poza Radomiakiem grał m.in. w barwach rezerw SL Benfiki, Feirense, Farense, Leixoes czy Anapolis.

Radomiak korzystał w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu z trzech napastników: Leonardo Rochy, Jardela oraz Krystiana Okoniewskiego. Ostatecznie klub z Radomia utrzymał się w Ekstraklasie, zajmując 15. miejsce.