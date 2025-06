Szalony mecz o półfinał Euro! Zabójcze 100 sekund rywali Polaków

Mecze młodzieżowej reprezentacji Polski na Euro U-21 pokazały ogromną różnicę w wyszkoleniu pomiędzy piłkarzami z Polski, a ich rówieśnikami z innych krajów Europy. Polacy przegrali wszystkie mecze - nie mieli żadnych szans w starciach z Francją (1:4) i Portugalią (0:5), ale lepsi okazali się też zawodnicy z Gruzji (1:2).

Francja w półfinale Euro. Zabójcze 100 sekund

Portugalczycy, którzy dali młodym Polakom prawdziwą lekcję turnieju odpadli od razu po wyjściu z grupy - lepsi od nich byli Holendrzy, którzy wygrali 1:0. Dziś wydawało się, że ich los może podzielić też reprezentacja Francji, która nie radziła sobie z Danią. Duńczycy już w 18. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Clementa Bischoffa. Do przerwy był remis, bo tuż przed gwizdkiem na koniec pierwszej połowy gola na 1:1 strzelił Djaoui Cisse.

Jednak krótko po wznowieniu gry znów na prowadzenie wyszła reprezentacja Danii po trafieniu Olivera Sorensena. Wynik długo pozostawał bez zmian i wydawało się, że to właśnie Duńczycy awansują do półfinału.

Wtedy jednak nadeszła 84. minuta, w której Francja pokazała się ze świetnej strony. Najpierw gola potężnym uderzeniem zza pola karnego zdobył Quentin Merlin i było 2:2, a równo 102 sekundy później bramkę na 3:2 strzelił Mathys Tel.

Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i ostatecznie to reprezentacja Francji melduje się w półfinale młodzieżowych mistrzostw Europy. W nim Francuzi zagrają ze zwycięzcą meczu Niemcy - Włochy. To spotkanie rozpocznie się już w niedzielę 22 czerwca o 21:00. zachęcamy do śledzenia Euro U-21 na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.