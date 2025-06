Słowa Kuleszy dotarły do Anglii. Natychmiastowa reakcja

- Zagraniczny trener nie da nam gwarancji, że awansujemy na mistrzostwa świata. Gdyby dał nam taką gwarancję, zatrudniam go od razu. Fernando Santos jest doskonałym przykładem - mówił Cezary Kulesza, a kandydatura Garetha Southgate'a na selekcjonera reprezentacji Polski została przez niego odrzucona. Słowa prezesa PZPN dotarły już na Wyspy Brytyjskie.

W Anglii lawina komentarzy. Poszło o słowa Kuleszy

"Oferta Garetha Southgate'a na stanowisko selekcjonera Polski odrzucona, a Polski Związek Piłki Nożnej przerwał milczenie na temat jego szokującej oferty powrotu do ławki rezerwowych" - pisze "The Sun", dodając, że "były selekcjoner reprezentacji Anglii był pomijany ze względu na niechęć do zagwarantowania sukcesu".

"Southgate zgłosił swoją kandydaturę na to stanowisko po tym, jak Michał Probierz zrezygnował po zaciekłej waśni z Robertem Lewandowskim. Były trener reprezentacji Anglii nie był zaangażowany w piłkę nożną od czasu opuszczenia "Trzech Lwów" po porażce w finale Mistrzostw Europy z Hiszpanią w zeszłym roku. Southgate wydaje się teraz rozważać swoje opcje i byłby ponownie zainteresowany pracą w piłce międzynarodowej, ale Polski Związek Piłki Nożnej odrzucił szansę na jego zatrudnienie" - wtóruje goal.com.

"Gareth Southgate odrzucony jako kandydat na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, szef polskiej federacji podał powód" - dodaje express.co.uk. Źródło opowiedziało o obawach Kuleszy dotyczących podobieństwa kandydatury Southgate'a do Fernando Santosa, którego kadencja zakończyła się w Polsce po zaledwie dziewięciu miesiącach.

"Kulesza wskazał, że PZPN wolałby zatrudnić rodowitego Polaka, który poprowadziłby ich przez kwalifikacje do Mistrzostw Świata w 2026 rok. Można śmiało powiedzieć, że szanse Southgate'a na nominację są bardzo nikłe. Biorąc pod uwagę jego status w międzynarodowym środowisku, może być zaskoczeniem - i być może lekkim rozczarowaniem - że został pominięty przez polską federację. Nie zabraknie mu jednak adoratorów, jeśli nadal będzie chciał wrócić do piłki międzynarodowej" - ocenił portal givemesport.com.

Gareth Southgate w latach 2016-2024 doprowadził reprezentację Anglii do półfinału mistrzostw świata i dwóch srebrnych medali mistrzostw Europy. Na ostatnich MŚ dotarł do ćwierćfinału.