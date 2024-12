Lewandowski najlepszym strzelcem 2024? Haaland zmarnował gigantyczną szansę

Robert Lewandowski przeżywa ostatnio kryzys, co do tego nie ma wątpliwości. W siedmiu ostatnich spotkaniach ligowych zanotował dwa trafienia, w związku z czym wielu fanów wielu fanów uważa, że powinien nie tylko usiąść na ławce rezerwowych, ale w ogóle odejść. Mimo to reprezentant Polski ma za sobą niezwykle udane miesiące, co pokazuje zestawienie, którego lada moment powinien zostać triumfatorem.

Koszmar Erlinga Haalanda. Robert Lewandowski coraz bliżej wielkiego osiągnięcia

Robert Lewandowski zakończył ubiegły sezon La Liga z dorobkiem 19 goli, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji Trofeo Pichichi. Obecne rozgrywki są jednak dla niego zdecydowanie lepsze, gdyż po 18. kolejkach ma już na koncie 16 trafień i jest liderem. Do tego dołożył jeszcze parę bramek w krajowych pucharach oraz Lidze Mistrzów i dwie w barwach reprezentacji Polski. Tym samym w 2024 roku strzelił łącznie 40 goli i to najprawdopodobniej da mu tytuł najlepszego strzelca.

Jedynym, który może go powstrzymać, jest Erling Haaland. Ale ten wydaje się, że robi wszystko, co może, by tak się nie stało. Norweg zatrzymał się na 37 bramkach i od paru tygodni nie może trafić do siatki. A trzeba przyznać, że ma do tego doskonałe okazje, jak choćby w czwartkowym spotkaniu ligowym z Evertonem. W 53. minucie wykonywał przecież rzut karny, który mógł Manchesterowi City dać prowadzenie. Ale jego uderzenie kapitalnie obronił Jordan Pickford. Mało tego, drużyna Pepa Guardioli ostatecznie zremisowała 1:1 i przedłużyła passę do pięciu meczów bez zwycięstwa.

24-latek wciąż traci zatem do Lewandowskiego trzy gole i coraz mniej wskazuje na to, że będzie w stanie go pokonać. Pozostał mu już tylko jeden mecz w tym roku, gdyż w niedzielę Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Leicester. Biorąc jednak pod uwagę, jego aktualną formę, trudno sobie wyobrazić, by dorównał Polakowi. Nie można wykluczyć, że tego dnia w bramce rywali stanie za to inny nasz zawodnik Jakub Stolarczyk, który zapewne zrobi wszystko, by powstrzymać Norwega.

