W Turcji zaskoczyli. Oto komunikat ws. gwiazdy Rakowa

W letnim oknie transferowym Raków Częstochowa pobił swój rekord sprzedażowy. Klub zarobił jedenaście mln euro na sprzedaży Ante Crnaca do Norwich City. W ten sposób powstała dziura w zespole Rakowa, którą klub uzupełnił trzema wypożyczeniami - Jonatanem Brautem Brunesem z oH Leuven, Jesusem Diazem ze Stali Rzeszów i Davidem Ezehem z HJK Helsinki. Dodatkowo Raków wydał milion euro na transfer Patryka Makucha z Cracovii.

W Cracovii Makuch stworzył duet napastników z Benjaminem Kallmanem, a w 69 meczach strzelił jedenaście goli i zaliczył siedem asyst. Na razie Makuch nie notuje najlepszych liczb w Rakowie, bo po trzynastu spotkaniach ma jedną bramkę i dwie asysty. Od początku listopada Makuch pozostawał poza grą z powodu urazu stawu skokowego. Napastnik Rakowa przeszedł zabieg i wróci do gry w przyszłym roku.

- Temat przejścia do klubu pojawił się po czasie, ale gdy jeszcze byłem piłkarzem Miedzi Legnica, to już wtedy chciał mnie pozyskać Raków. Wszystko potoczyło się w naturalnym tempie. Rozmawiałem z trenerem Markiem. Przedstawił mi cały plan dotyczący tego, jak widzi mnie w drużynie. Nie ukrywam, że to, jakim jest człowiekiem i trenerem zachęciło mnie do tego, żeby zrobić kolejny krok - mówił Makuch w wywiadzie dla TVP Sport.

Ostatnie doniesienia medialne wskazywały na to, że Makuch może odejść z Rakowa po zaledwie sześciu miesiącach.

Turecki klub zabrał głos ws. transferu Makucha. Jednoznaczny komunikat

Turecki "Fanatik" informował, że Makuch znajduje się na liście życzeń Caykura Rizespor, czyli, aktualnie, dwunastej drużyny ligi tureckiej. Dziennikarze informowali, że klub obserwuje Makucha od dawna, a sam piłkarz zrobił na nich wrażenie szybkością, siłą fizyczną i skutecznością pod bramką. "Z naszych informacji wynika, że osiągnięto porozumienie z Patrykiem Makuchem. Dłonie zostały już praktycznie uściśnięte. Od niego można spodziewać się znaczącego wkładu w siłę ofensywną Rizesporu" - mogliśmy przeczytać w artykule.

To byłby pierwszy zagraniczny klub w karierze Makucha. Rizespor wydał jednak ważny komunikat ws. informacji prasowych. "Pojawiające się w niektórych mediach informacje o tym, że klub spotkał się i uścisnął dłoń 25-letniemu napastnikowi Patrykowi Makuchowi nie są zgodne z prawdą. Nie prowadziliśmy żadnych rozmów z tym zawodnikiem i nie jesteśmy nim zainteresowani" - napisał klub na portalu X, zamykając temat transferu Makucha.

Gdyby transfer Makucha jednak doszedł do skutku, to byłby on szóstym Polakiem w historii Caykura Rizespor. Wcześniej w tym klubie grał Mariusz Pawełek (2013-2014), Ludovic Obraniak (2015), Patryk Tuszyński (2015-2017), Jarosław Jach (2018-2019) i Konrad Michalak (2020-2021).

Raków rozpocznie ligową rywalizację w 2025 r. od wyjazdowego meczu z Cracovią, który odbędzie się 1 lutego o godz. 17:30. Raków zakończył mijający rok na drugim miejscu z 36 punktami i stratą dwóch do prowadzącego Lecha Poznań.