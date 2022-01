Karol Świderski zmienia klub. Zaskakujący ruch za 5 mln euro

Karol Świderski przeszedł do PAOK-u w styczniu 2019 roku za 2 mln euro z Jagiellonii Białystok. W tym czasie rozegrał 134 spotkania w greckim klubie (chociaż średnio przebywał na boisku przez ok. 50 minut), strzelając 35 goli i zaliczając 14 asyst. Dodatkowo w el. MŚ 2022 zaczął odgrywać ważniejszą rolę w reprezentacji Polski: grał w dziewięciu meczach eliminacyjnych, strzelając łącznie pięć goli (w tym jedynego w bardzo ważnym wyjazdowym spotkaniu z Albanią) i rozegrał trzy mecze na Euro 2020 (łącznie rozegrał w kadrze 14 meczów, strzelił sześć goli). To wszystko ma zaowocować transferem poza Europę.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Karol Świderski w nowym klubie z Janem Sobocińskim

Świderskiego chce Charlotte FC. Klub z MLS oferuje PAOK-owi 5 mln euro, a więc o trzy miliony więcej, niż Grecy wyłożyli za niego. Jak informują meczyki.pl, transakcja jest bliska finalizacji, a Polak pożegnał się z kolegami po wczorajszym meczu z AEK-iem (0:0 w 1. starciu 1/4 Pucharu Grecji). Charlotte FC w nadchodzącym sezonie zadebiutuje w rozgrywkach MLS (a konkretniej 26 lutego z DC United), a wcześniej pozyskał Jana Sobocińskiego z ŁKS-u Łódź.

24-letni Świderski w tym sezonie rozegrał 16 meczów w greckiej Superlidze, strzelił cztery gole i zaliczył asystę - ale przebywał na boisku przez zaledwie 743 minuty, w większości wypadków wchodząc z ławki rezerwowych.