Stało się! Niewypał transferowy opuszcza Legię

Radomiak Radom zajmuje 12 miejsce w lidze i w 18 meczach zdobył 20 punktów. Nie jest to do końca bezpieczna lokata, bo znajdująca się w strefie spadkowej Korona Kielce ma tylko dwa oczka mniej.

Radomiak Radom ruszył na zakupy

W związku z tym klub postanowił zaszaleć na rynku transferowym. W środę 15 stycznia władze zespołu poinformowały o wypożyczeniu zawodnika Legii Warszawa. "24-letni środkowy obrońca Marco Burch został wypożyczony do końca sezonu 2024/2025 z Legii Warszawa do Radomiaka Radom" - czytamy.

To piąte już wzmocnienie Zielonych przed rundą wiosenną sezonu 2024/25 PKO BP Ekstraklasy. Oprócz Szwajcara do zespołu dołączyli Rafael Barbosa z Farense, Steve Kingue z Hegelmann, Paulius Golubickas z Żalgirisu i Perotti z Chapecoense.

Marco Burch nie przebił się w Legii Warszawa

Marco Burch urodził się 19 października 2000 roku w szwajcarskim Sarnen. Środkowy obrońca jest wychowankiem FC Luzern, w którym grał przez kilka lat. Zadebiutował w lokalnej ekstraklasie w wieku 19 lat, a w styczniu 2022 roku wyceniano go na 5 mln euro. Radomiak Radom podkreśla w komunikacie, że defensor był kluczową postacią oraz kapitanem FC Luzern, dla którego rozegrał łącznie aż 106 meczów. Zdobył w tym czasie osiem bramek i dołożył do tego cztery asysty. Zdobył także m.in. zdobyty Puchar Szwajcarii.

Do Legii Warszawa Marco Burch przeniósł się we wrześniu 2023 roku. Stoper podpisał 3-letni kontrakt, ale się nie przebił. Rozegrał w sumie dziewięć meczów w barwach Wojskowych i okazał się transferowym niewypałem.

Legia Warszawa pożegnała swojego obrońcę

Komunikat wydała również sama Legia Warszawa. "Obrońca Legii Warszawa Marco Burch do końca sezonu 2024/25 został wypożyczony do Radomiaka Radom. 24-letni szwajcarski obrońca przyszedł do Legii we wrześniu 2023 roku z FC Luzern. Rundę wiosenną obecnych rozgrywek spędzi w zajmującym 12. miejsce w tabeli Radomiaku Radom" - czytamy.