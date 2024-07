Oto Ekstraklasa właśnie! Trener odchodzi po zaledwie dwóch kolejkach

Kamil Kuzera objął posadę pierwszego trenera Korony Kielce w końcówce rundy jesiennej sezonu 2022/23, gdy kielecki zespół był w strefie spadkowej. Kuzera, który wówczas był dopiero na kursie UEFA Pro, zdołał utrzymać zespół w Ekstraklasie, ale gdy wszyscy w Kielcach spodziewali się zdecydowanie lepszego sezonu 2023/24, Korona znów do samego końca musiała martwić się o ligowy byt.

Grający słabo kielecki zespół jeszcze do ostatniej kolejki był w strefie spadkowej, ale dzięki wygranej na wyjeździe z Lechem Poznań 2:1 i porażce Warty Poznań w Białymstoku z Jagiellonią 0:3, to "Zieloni" spadli z ligi obok ŁKS Łódź i Ruchu Chorzów.

Media: Kamil Kuzera po ledwie dwóch kolejkach odchodzi z Korony Kielce

Latem w Koronie Kielce doszło do sporych zmian. Miasto będące właścicielem klubu zmieniło zarówno prezesa (obowiązki Łukasza Jabłońskiego przejął Karol Jakubczyk) oraz dyrektora sportowego (Pawła Golańskiego zmienił Paweł Tomczyk). Nie doszło za to do zmiany na stanowisku trenera i Kamil Kuzera rozpoczął kolejny sezon jako szkoleniowiec "Złocisto-Krwistych".

Jednak szybko dało się wyczuć tarcia pomiędzy trenerem a nowym rozdaniem w klubie. Przed meczem z Legią Warszawa sam szkoleniowiec dał do zrozumienia na konferencji prasowej, że zamiast wzmocnień dostał "uzupełnienia" kadry.

Korona Kielce na inaugurację sezonu przegrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 0:3, a następnie uległa u siebie Legii Warszawa 0:1. Jest jedynym zespołem bez punktu po dwóch kolejkach Ekstraklasy, choć mierzyła się z drużynami aspirującymi do czołowych lokat w lidze.

Jak informuje Damian Wysocki z portalu wkielcach.info, Kamil Kuzera miał jednak dość atmosfery w klubie i we wtorek wieczorem doszło do rozmów pomiędzy nim, a prezesem Karolem Jakubczykiem i dyrektorem sportowym Pawłem Tomczykiem. Efektem tego spotkania była decyzja o niekontynuowaniu współpracy oraz rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Kielecki klub na razie nie potwierdził oficjalnie rozstania z dotychczasowym szkoleniowcem. Kamil Kuzera przez ponad półtora roku prowadził Koronę w 59 meczach oficjalnych, z których wygrał 19, zremisował 18, a 22 przegrał.

Póki co nie wiadomo, kto zastąpi Kuzerę na stanowisku trenera Korony Kielce. W meczu z Motorem w Lublinie najprawdopodobniej poprowadzą ją Mariusz Arczewski i Przemysław Ryński. Wśród potencjalnych zastępców wymienia się Piotra Stokowca, Dawida Szulczka, Dawida Szwargę czy Marcina Pogorzałę.