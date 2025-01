Tragedia wielkiej gwiazdy MLS. Stracił wszystko w pożarze

Nawet 57 mld dolarów - tyle mogą wynosić straty materialne spowodowane przez pożar, który od kilku dni niszczy Los Angeles. Jak przekazał gubernator Kalifornii Gavin Newsom, już 180 tys. mieszkańców miasta zostało ewakuowanych. Do czwartku wiadomo było o sześciu zmarłych.

Pożary dotarły m.in. do popularnych wśród gwiazd Hollywood dzielnic, takich jak Malibu czy Calabasas. Wśród poszkodowanych wskutek żywiołu znaleźli się także celebryci. Aktor Billy Crystal i jego żona Janice stracili rezydencję, w której mieszkali od 45 lat. Mandy Moore, Paris Hilton oraz Cary Elwes także musieli się ewakuować.

Pożar w Malibu dotknął też byłego zawodnika Los Angeles FC i reprezentacji Meksyku Carlosa Velę. Chociaż piłkarz nie zabrał jeszcze głosu w sprawie, to zrobiła to za niego jego żona, która za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej rodzina straciła w pożarze dom.

Rodzinna tragedia Veli

"Nasz piękny dom w Malibu spłonął. Wciąż jesteśmy w szoku po tym, co się stało. To smutne i przerażające patrzeć, jak wszystko płonie" - napisała Saioa Canibano na Instagramie, dołączając wideo płonącej posiadłości.

"Wysyłamy dużo miłości do wszystkich dotkniętych przez pożar. Mamy nadzieję, że służbom ratunkowym uda się możliwie najszybciej pokonać ten żywioł" - dodała kobieta.

35-letni Vela, który od 1 stycznia jest wolnym zawodnikiem, grał w Los Angeles od 2018 r. Cztery lata później zdobył z klubem MLS Cup. Meksykanin jest klubową legendą i ceniony jest też za wkład w codzienne życie lokalnej społeczności. W Los Angeles FC rozegrał on 189 meczów, strzelił 93 gole, miał 54 asysty.

Zanim Vela trafił do MLS przez sześć lat był piłkarzem Realu Sociedad. Wychowanek Guadalajary trafił do Europy w 2005 r., wiążąc się z Arsenalem. W Londynie rozegrał 62 mecze, zdobył 11 bramek, miał osiem asyst. W ciągu siedmiu lat pobytu na Emirates Stadium Vela był wypożyczany do Celty Vigo, Salamanki, Osasuny i West Bromwich Albion.

Vela to 72-krotny reprezentant Meksyku, dla którego strzelił 19 goli. Zawodnik zagrał na mistrzostwach świata w RPA oraz Rosji. W 2009 r. i 2015 r. zdobywał CONCACAF Gold Cup.