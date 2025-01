Lech Poznań definitywnie skreślił dwóch piłkarzy

Lech Poznań po jesieni jest liderem PKO Ekstraklasy. "Kolejorz" zdobył 38 punktów w 18 kolejkach i prowadzi w tabeli z dwupunktową przewagą nad Rakowem Częstochowa oraz trzypunktową nad Jagiellonią Białystok. Biorąc pod uwagę brak europejskich pucharów i szybkie odpadnięcie z Pucharu Polski po porażce z drugoligową Resovią 0:1, tylko mistrzostwo Polski może sprawić, że sezon 2024/25 zostanie uznany w Poznaniu za udany.

Lech Poznań skreślił dwóch piłkarzy. Nie lecą na obóz do Turcji

Trener Lecha Niels Frederiksen nie ukrywa, że chciałby poważnych zimowych wzmocnień, ale nieco inaczej w mediach wypowiadał się prezes Lecha Piotr Rutkowski. Co z tego wyjdzie? Na razie nie wiadomo, a duński szkoleniowiec podjął pierwsze decyzje kadrowe dotyczące posiadanych już piłkarzy.

W kadrze "Kolejorza" na zgrupowanie w tureckiej Larze, które potrwa od 6 do 17 stycznia, zabrakło bowiem miejsca dla iworyjskiego skrzydłowego Adriela Ba Louy oraz bośniackiego pomocnika Stjepana Loncara.

O odejściu Ba Louy wspomina się w ostatnim czasie co okienko, ale dopiero Frederiksen podjął drastyczną decyzję o odsunięciu Iworyjczyka od zespołu. Sprowadzony ponad trzy lata temu za około 1,5 mln euro z Viktorii Pilzno 28-latek w tym sezonie wystąpił w barwach Lecha jedynie osiem razy, zaliczając przy tym jedną asystę. Łącznie w Lechu Poznań zagrał 91 razy (6 goli i 7 asyst), ale nie dość, że zawodzi na boisku, to jeszcze irytuje kibiców i trenerów bardzo frywolnym podejściem do swoich obowiązków.

Ciekawy jest za to przypadek Stjepana Loncara, który jest letnim transferem Lecha Poznań. Bośniak trafił do "Kolejorza" 6 września z Ferencvarosu Budapeszt, ale w ogóle sobie u Frederiksena nie pograł. Zaliczył ledwie trzy występy na łącznie 58 minut (w tym 45 minut z Resovią w PP), po czym został odpalony przez duńskiego szkoleniowca.

Mimo doniesień medialnych na tureckie zgrupowanie polecą z Lechem Elias Andersson i Ian Hoffmann, a nawet Filip Dagerstal, który nie gra w piłkę już od 14 miesięcy. W 30-osobowej kadrze znaleźli się też najmłodsi - 16-letni Sammy Dudek, czy zaledwie 15-letni Patryk Prajsnar. W trakcie obozu "Kolejorz" rozegra trzy sparingi - z chorwackim Dinamo Zagrzeb (12 stycznia), bułgarskim Botewem Płowdiw (16 stycznia) oraz serbskim FK Čukarički Belgrad (16 stycznia).

Kadra Lecha Poznań na zgrupowanie w Larze:

Bramkarze: Mateusz Mędrala, Filip Bednarek, Bartosz Mrozek, Wojciech Zborek.

Obrońcy: Joel Pereira, Alex Douglas, Elias Andersson, Michał Gurgul, Antonio Milić, Bartosz Salamon, Ian Hoffmann, Filip Dagerstål, Maksymilian Pingot, Wojciech Mońka.

Pomocnicy: Afonso Sousa, Ali Gholizadeh, Patrik Wålemark, Daniel Håkans, Dino Hotić, Radosław Murawski, Filip Jagiełło, Antoni Kozubal, Tymoteusz Gmur, Kornel Lisman, Igor Stankiewicz, Sammy Dudek, Patryk Prajsnar.

Napastnicy: Mikael Ishak, Filip Szymczak, Bryan Fiabema.