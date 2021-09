Ostatni mecz siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw Europy. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA]

Siatkarska reprezentacja Polski sprawnie poradziła sobie w poniedziałkowym starciu z Belgami, wygrywając 3:0 (25:18, 26:24, 25:16). Dzięki temu zwycięstwu siatkarze utrzymali pierwsze miejsce w grupie, jednak mają tylko jednopunktową przewagę nad drugimi Serbami. Dobrą wiadomością jest również fakt, że dotychczas nasi kadrowicze wygrali wszystkie swoje mecze w fazie grupowej. Czy uda im się podtrzymać tę passę także w ostatniej kolejce?

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli tegoroczną edycję mistrzostw Europy. W pierwszym grupowym starciu mierzyli się z reprezentacją Portugalii, z którą wygrali 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19), potem w pięciosetowym boju zwyciężyli z Serbami 3:2 (25:21, 23:25, 20:25, 25:20, 16:14), a w trzeciej kolejce pokonali Greków 3:1 (25:15, 25:22, 20:25, 26:24).

Ukraina sprawi trudności reprezentacji Polski? Mistrzowie świata faworytem ostatniej kolejki fazy grupowej

Reprezentacja Ukrainy zajmuje 3. miejsce w tabeli, co także gwarantuje jej awans do fazy pucharowej siatkarskich mistrzostw Europy. Sytuacja ta może się jednak zmienić już w najbliższym czasie. Najbliżsi przeciwnicy reprezentacji Polski mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Belgami (we wtorek, 7 września), a ostateczny układ tabeli poznamy po ostatniej kolejce.

Aktualny bilans Ukraińców po trzech meczach wynosi dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Ukraina dwukrotnie wygrała 3:2 najpierw z Grecją, a następnie z Portugalią. Starcie z Belgią będzie kluczowe, ponieważ zmierzą się ze sobą dwie sąsiadujące w tabeli drużyny z taką samą ilością punktów. Sytuację w tabeli po meczu Polska - Belgia możecie zobaczyć TUTAJ>>>.

Siatkarska reprezentacja Polski natomiast w meczu z Ukrainą będzie walczyła o utrzymanie kompletu zwycięstw i pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie zostało zaplanowane na środę, 8 września o godzinie 17:30. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport, TVP2 oraz w serwisach Ipla.tv i sport.tvp.pl. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Jeżeli polscy siatkarze wygrają swoje ostatnie grupowe spotkanie i awansują do kolejnej rundy z pierwszego miejsca, w 1/8 finału ME zagrają z czwartym zespołem grupy C. Obecnie jest to Rosja, która ma pięć punktów na koncie. Wyprzedzają ją Finlandia (sześć punktów), Turcja (dziewięć punktów) i Holandia (10 punktów). Rosjanie mają jednak jedno zaległe spotkanie do rozegrania Drabinka 1/8 finału ME siatkarzy kształtuje się następująco:

1A - 4C,

2A - 3C,

3A - 2C,

4A - 1C

