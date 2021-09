N'Gapeth stracił panowanie nad sobą! Ostra reakcja sędziego

Trudny to był mecz dla Francuzów, choć finalnie udało im się pokonać Niemców 3:1 w setach. Pierwsza partia po bardzo wyrównanej walce zakończyła się wynikiem 31:29. Prawdziwe problemy mistrzowie olimpijscy mieli jednak w drugim secie. Przy prowadzeniu Niemców 14:4 piłkę serwował Tobias Krick, a sędzia odgwizdał błąd ustawienia reprezentacji Francji, co dało kolejny punkt Niemcom. Krick ponownie rozpoczął grę, mogłoby się wydawać, że błąd się nie powtórzy, jednak sędzia ponownie dopatrzył się tego samego przewinienia - było 16:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kubiak nie chce kalkulować. "W Tokio też już myśleliśmy o półfinałach i finałach"

Błędy, błędy, błędy. Francuzi nie mogli się odnaleźć w drugim secie i zapłacili za to karnym punktem

Drugi taki błąd z rzędu zdenerwował całą reprezentację Francji. Do sędziego zwrócili się selekcjoner Bernardo Rezende, siatkarze rezerwowi oraz właśnie Earvin N'Gapeth. Przyjmujący był kilkukrotnie wzywany przez arbitra głównego, który miał przygotowaną żółtą kartkę. Siatkarz jednak stracił panowanie nad sobą, ostro argumentował swoje racje i nie wykonał poleceń. W zamian został ukarany czerwonym kartonikiem.

Polacy są w znakomitej sytuacji. Vital Heynen nie zawiódł córki

W siatkówce czerwona kartka wiąże się z utratą kolejnego punktu, co sprawiło, że Francuzi po tej sytuacji przegrywali 4:17. Druga partia zakończyła się wygraną Niemców 25:15, jednak nie przyniosło to końcowego rezultatu. To pierwszy przegrany set Francuzów w tegorocznym turnieju.

Tak wygląda tabela grupy ME siatkarzy po meczu Polska - Belgia

Reprezentacja Francji wygrała ostatecznie trzeciego i czwartego seta kolejno: 25:22, 25:22 wygrywając trzecie spotkanie z rzędu w fazie grupowej siatkarskich mistrzostw Europy. Mistrzowie olimpijscy prowadzą w tabeli grupy D z dziewięcioma punktami na koncie. Miejsce wicelidera zajmują Niemcy, którzy mają o trzy punkty mniej. Na miejscach gwarantujących awans znajdują się również Łotysze (5 pkt) oraz Słowacy (3 pkt).