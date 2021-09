Świderski grzmi po meczu siatkarzy i uderza w Heynena. "Dziwię się"

- Patrząc na to, co siatkarze pokazują do tej pory w turnieju, to niestety, do formy im bardzo daleko - powiedział Sebastian Świderski, były kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem".

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl