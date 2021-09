Polacy idą jak burza! Rozbijają rywali, czwarte zwycięstwo z rzędu na ME siatkarzy

Reprezentacja Polski kroczy na mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Biało-Czerwoni pokonali kolejno Portugalię (3:1), Serbię (3:2) i Grecję (3:1), a jedynym zaskoczeniem może być to, że w każdym z tych spotkań stracili minimum jednego seta. Zwycięstwo z Belgią miało znacznie przybliżyć drużynę Vitala Heynena do wygrania grupy A i rozstawienia w fazie pucharowej.

W pierwszym secie dominacja Polaków była bezdyskusyjna. Kapitalnie funkcjonował polski blok, który zdobył tylko w tej partii siedem punktów, "eliminując" praktycznie z gry lidera Belgów - Sama Deroo. Od stanu 4:4, Polacy włączyli tryb "odjazd" i m.in. dzięki bardzo dobrej postawie Łukasza Kaczmarka (7 punktów w 1. secie) całego seta wygrali bardzo pewnie do 18.

Druga partia była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Od stanu 12:12 inicjatywę w niej nieoczekiwanie przejęli Belgowie, którzy za sprawą dobrej gry Desmeta i Tuerlinckxa mogli nawet doprowadzić do remisu 1:1 w setach. W pewnym momencie mieli nawet trzy punkty przewagi (15:18), ale Polacy błyskawicznie wyrównali (18:18). Mimo problemów w ataku Michała Kubiaka, przeważyła wspaniała postawa Łukasza Kaczmarka, który kończył bardzo ważne piłki na 22:22 i 23:23, a następnie przy piłce setowej pojedynczym blokiem zatrzymał Desmeta i ten set zakończył się wynikiem 26:24 dla Polski.

Polacy nie chcą kalkulować na ME. Kubiak: W Tokio już też myśleliśmy o półfinałach i finałach

Trzeci set okazał się ostatnim. Choć do stanu 10:10 Belgowie toczyli z Polakami wyrównany bój, to później Biało-Czerwoni uruchomili swoje dwie najgroźniejsze bronie - zagrywkę i blok. Trzy asy serwisowe (Bieńka, Łomacza i Kaczmarka) i kolejne bloki na reprezentantach Belgii sprawiły, że szybko zrobiło się 17:12 dla Polski. Takiej przewagi już nie można było zmarnować. Po ataku Tomasza Fornala Polacy zwyciężyli w trzeciej partii 25:16 i w całym meczu gładko 3:0.

Polska z czterema zwycięstwami pozostaje liderem grupy A - zwycięstwo w środowym starciu z Ukrainą (początek o 17:30) zapewni jej zwycięstwo w grupie i wyprzedzenie Serbów, czyli mistrzów Europy (którzy we wtorek zagrają z Grecją). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny.

Tabela grupy A ME w siatkówce:

1. Polska - 12 punktów, bilans setów 12:4

2. Serbia - 10 pkt, 11:5

3. Ukraina - 4 pkt, 6:7*

4. Belgia - 4 pkt, 6:9

5. Portugalia - 3 pkt, 7:11

6. Grecja - 1 pkt, 3:9*

* - zespoły oznaczone gwiazdką mają jeden mecz rozegrany mniej

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych trzech meczach zdobyli zagrywką 22 punkty, co oznacza ufundowanie 66 strojów. W meczu z Belgią dołożyli kolejne sześć asów, co przekłada się na kolejne 18 strojów, czyli łącznie 84!

