Nowy gigant w kadrze Polski! Leon bombardierem. Zawiódł tylko kapitan [OCENY]

Polskich siatkarzy oceniamy po wygranej 3:0 (25:18, 26:24, 25:21) z Belgią w skali szkolnej 1-6.

Łukasz Kaczmarek - 5+

Fenomenalny mecz Kaczmarka. Miał tylko jeden słabszy moment w drugiej partii, w którym i tak to właśnie on pomógł Polakom uniknąć dołka, który sprawiłby, że znów nie skończyliby meczu na zero z tyłu w setach. 11 punktów w ataku przy 19 próbach, a do tego trzy bloki i jeden as. Czego chcieć więcej? Był gigantem.

Michał Kubiak - 2+

Pierwszy set miał niezły, zwłaszcza w bloku, ale na tym się skończyło. Ten błysk dał mu tylko "plusik" w naszej ocenie. Reszta meczu była na kolejną po meczu z Serbią "dwóję". W drugim nie skończył żadnego ataku, w trzecim często wręcz przeszkadzał na boisku, gdy Belgowie trafiali go zagrywką. Osiągnął tylko 47 procent skuteczności pozytywnego przyjęcia. Heynen go nie zmienił, ale kapitan nie dawał dziś wielu podstaw do trzymania go na boisku.

Jakub Kochanowski - brak oceny

Nie grał.

Grzegorz Łomacz - 3+

Solidny mecz rezerwowego rozgrywającego, choć zdarzały mu się niedokładności - zwłaszcza w drugim secie. Lepszy niż przeciwko Grecji. Skoro Vital Heynen wpuszcza go na boisko razem z Łukaszem Kaczmarkiem to może cieszyć, że Łomacz też podwyższył nieco swoją formę.

Mateusz Bieniek - 4+

Osiem punktów, tylko jeden nieskuteczny atak, do tego dwa bloki i jeden as. Chcieliśmy więcej w tym ostatnim elemencie, ale nie będziemy narzekać. Może nie był MVP-euszem, jak przeciwko Grecji, ale znów zaprezentował bardzo wysoki poziom.

Tomasz Fornal - brak oceny

Grał za krótko.

Wilfredo Leon - 5

Bombardier. Na zagrywce punktował tylko raz, ale wywierał znakomicie presję. A na boisku blokował (trzy punkty, wiele wybloków), świetnie atakował (osiem punktów, 50 procent skuteczności), a chwilami nawet... rozgrywał. Znakomity mecz, widać w nim było prawdziwego lidera polskiego zespołu.

Paweł Zatorski - 3+

Solidne spotkanie. Wciąż brakuje mu do poziomu, do którego przyzwyczaił w meczach kadry, jego dyspozycja zwłaszcza w przyjęciu (55 procent pozytywnego przyjęcia) pozostawia jeszcze trochę do życzenia.

Bartosz Kurek - brak oceny

Grał za krótko.

Piotr Nowakowski - 5

W niedzielnym meczu nie do zatrzymania, w poniedziałek też fantastyczny. Sześć na siedem w ataku, cztery bloki i łącznie dziesięć punktów. Chciałoby się, żeby pożyczył nieco agresywniejszej zagrywki od Mateusza Bieńka, ale i tak na koniec sezonu reprezentacyjnego osiągnął szczyt formy.

Kamil Semeniuk - brak oceny

Grał za krótko.

Damian Wojtaszek - 3+

Ponownie dobry w obronie, ale nie był to jego wybitny mecz. Oceniamy tak samo, jak Pawła Zatorskiego - za solidność i podbijanie wielu ważnych piłek, ale chcemy nieco więcej.

Aleksander Śliwka - brak oceny

Nie grał.

Fabian Drzyzga - brak oceny

Grał za krótko.

