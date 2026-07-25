Media: Vinicius coraz bliżej hitowego transferu! "Zaakceptowany"

Real Madryt przechodzi rewolucję kadrową przed nowym sezonem. Jose Mourinho, który po ponad dekadzie wrócił na Santiago Bernabeu, ma za zadanie przywrócić Królewskim blask. Do tego potrzebne będą jednak wielkie transfery. Trzeba przyznać, że Florentino Perez o nie zadbał, gdyż do Realu trafili już Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva.

REKLAMA

Zobacz wideo Argentyna: rozruchy po porażce w finale MŚ. Kibice żegnają Messiego

Kolejnym wielkim wzmocnieniem ma okazać się kapitan świeżo upieczonych mistrzów świata. Rodri, czyli najlepszy zawodnik niedawno zakończonego mundialu, czeka już tylko na porozumienie między Realem a Manchesterem City. Jednak gdy przychodzi ktoś, odejść też musi ktoś. A poza zawodnikami z "czarnej listy" Mourinho, takimi jak Raul Asencio, łatwo wskazać jeszcze jednego kandydata do opuszczenia stołecznej drużyny.

Real Madryt pożegna brazylijską gwiazdkę?

Chodzi o Viniciusa Juniora, który barwy Realu przywdziewa już od ośmiu lat. 375 meczów, 128 goli, 100 asyst - oto dorobek brazylijskiego skrzydłowego. Jego kontrakt jednak wygasa w czerwcu 2027 roku, a rozmowy w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. "Klub złożył już kilka ofert Brazylijczykowi, ale ten wciąż nie zaakceptował ani jednej" - przekazywaliśmy miesiąc temu. I choć Real nie chce pożegnać się z 26-latkiem, może zostać do tego zmuszony.

Zobacz też: To koniec prowincjonalnej Ekstraklasy. Polska liga zmieniła się nie do poznania

Jest to bowiem ostatni dzwonek na ewentualną sprzedaż Viniciusa. Już 1 stycznia skrzydłowy będzie mógł podpisać nową umowę z dowolnym klubem, a Real nie zarobiłby na tym złamanego grosza. I choć dużo mówiło się o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej, teraz pojawił się zupełnie nowy kierunek. "Arsenal rozpatruje możliwość ściągnięcia Viniciusa Juniora" - przekazuje David Ornstein z "The Athletic".

Arsenal sprowadzi Viniciusa z Realu Madryt?

Cała sprawa jest na bardzo wczesnym stadium i jej powodzenie zależy przede wszystkim od ostatecznej decyzji Brazylijczyka. Vinicius jest jedną z opcji na wzmocnienie ataku Arsenalu - ale zdecydowanie najwyżej ocenianą. "Nie było jeszcze rozmów między klubami, ale sam pomysł został zaakceptowany na wszystkich szczeblach" - przekazuje Ornstein.

Tymczasem na Santiago Bernabeu nie zasypują gruszek w popiele i poza Rodrim, rozpoczęto negocjacje ws. Yana Diomande. 19-latek z RB Lipsk miał już ustalić nawet warunki kontraktu z Realem, ale niemiecki klub żąda za iworyjski diament 130 milionów euro. Takiej kwoty nie zaoferowali jeszcze ani działacze z Madrytu, ani ci z Paryża, gdyż to Paris Saint-Germain jest faworytem do podpisania skrzydłowego.

W przeciwieństwie do Realu, który od dwóch lat nie cieszył się ze zdobycia trofeum, Arsenal po raz pierwszy od przeszło dwóch dekad został mistrzem Anglii. Kanonierzy dotarli też do finałów Pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów - tam jednak musieli uznać wyższość odpowiednio Manchesteru City i Paris Saint-Germain.