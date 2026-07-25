Łukasz Fabiański przekazał nagłą wiadomość. Ogłosił zakończenie kariery

Fabiański w minionym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania w barwach pierwszej drużyny West Hamu. Pełnił w nim rolę trzeciego bramkarza, a jedyny raz na boisko wyszedł grając dla zespołu U21 (co w Anglii jest możliwe). Po zakończeniu rozgrywek i spadku "Młotów" do Championship 41-letni golkiper rozstał się z londyńskim klubem, przez co jego przyszłość była pod znakiem zapytania. Teraz już wiemy, że Polaka już więcej na boisku nie zobaczymy.

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To już koniec! Fabiański podjął decyzję

Nasz były reprezentant oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Zrobił to poprzez oświadczenie, które zamieścił w mediach społecznościowych. - "Niektóre pożegnania są trudniejsze od innych. Dziś jest właśnie jeden z tych dni. Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz - napisał Fabiański.

- Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim celem i moim domem. Dała mi chwile niewyobrażalnej radości, niezapomniane zwycięstwa, bolesne porażki, trudne kontuzje i wyzwania, które wystawiały mnie na próbę. (...) Gra między słupkami nauczyła mnie odwagi wtedy, gdy się bałem, pokory wtedy, gdy wygrywałem, siły wtedy, gdy upadałem, i wiary wtedy, gdy wszystko wydawało się niemożliwe - dodał były reprezentant Polski.

Zostanie trenerem bramkarzy? "Chcę inspirować i wspierać"

Fabiański podziękował też trenerom i wszystkim, którzy go wspierali oraz w niego wierzyli. Dodał również, iż pozostanie przy piłce nożnej, a jego celem będzie inspirowanie, a także rozwijanie kolejnych pokoleń bramkarzy. - Bycie bramkarzem to nie tylko pozycja na boisku. To sposób myślenia. To sposób na życie. I coś, co zostaje z tobą na zawsze. Raz bramkarz, zawsze bramkarz. Dziękuję, piłko. Dziękuję za wszystko - podsumował 41-latek.

Były już golkiper w swojej karierze rozegrał aż 376 spotkań w Premier League w barwach Arsenalu, Swansea oraz West Hamu United. Z "Kanonierami" wygrał Puchar Anglii w 2014 roku, a w West Hamem w sezonie 2022/23 Ligę Konferencji. Ma w dorobku także mistrzostwo Polski za sezon 2005/06, gdy grał jeszcze w Legii Warszawa. W reprezentacji Polski rozegrał 57 spotkań.