Łukasz Fabiański przekazał nagłą wiadomość. Ogłosił zakończenie kariery

Fabiański w minionym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania w barwach pierwszej drużyny West Hamu. Pełnił w nim rolę trzeciego bramkarza, a jedyny raz na boisko wyszedł grając dla zespołu U21 (co w Anglii jest możliwe). Po zakończeniu rozgrywek i spadku "Młotów" do Championship 41-letni golkiper rozstał się z londyńskim klubem, przez co jego przyszłość była pod znakiem zapytania. Teraz już wiemy, że Polaka już więcej na boisku nie zobaczymy.
Nasz były reprezentant oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Zrobił to poprzez oświadczenie, które zamieścił w mediach społecznościowych. - "Niektóre pożegnania są trudniejsze od innych. Dziś jest właśnie jeden z tych dni. Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć najpiękniejszy rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz - napisał Fabiański.
- Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim celem i moim domem. Dała mi chwile niewyobrażalnej radości, niezapomniane zwycięstwa, bolesne porażki, trudne kontuzje i wyzwania, które wystawiały mnie na próbę. (...) Gra między słupkami nauczyła mnie odwagi wtedy, gdy się bałem, pokory wtedy, gdy wygrywałem, siły wtedy, gdy upadałem, i wiary wtedy, gdy wszystko wydawało się niemożliwe - dodał były reprezentant Polski.
Fabiański podziękował też trenerom i wszystkim, którzy go wspierali oraz w niego wierzyli. Dodał również, iż pozostanie przy piłce nożnej, a jego celem będzie inspirowanie, a także rozwijanie kolejnych pokoleń bramkarzy. - Bycie bramkarzem to nie tylko pozycja na boisku. To sposób myślenia. To sposób na życie. I coś, co zostaje z tobą na zawsze. Raz bramkarz, zawsze bramkarz. Dziękuję, piłko. Dziękuję za wszystko - podsumował 41-latek.
Były już golkiper w swojej karierze rozegrał aż 376 spotkań w Premier League w barwach Arsenalu, Swansea oraz West Hamu United. Z "Kanonierami" wygrał Puchar Anglii w 2014 roku, a w West Hamem w sezonie 2022/23 Ligę Konferencji. Ma w dorobku także mistrzostwo Polski za sezon 2005/06, gdy grał jeszcze w Legii Warszawa. W reprezentacji Polski rozegrał 57 spotkań.