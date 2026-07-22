To koniec. Real żegna obrońcę na życzenie Jose Mourinho

Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa - to ci trzech szkoleniowcy prowadzili Real Madryt w poprzednich dwóch sezonach. Łączy ich również to, że przez te dwa lata Królewscy nie zdobyli ani jednego trofeum. Jest to seria niespotykana od dwóch dekad, a brak sukcesów sprawił, że Florentino Perez postanowił postawić na dobrze znanego trenera.

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Na Santiago Bernabeu po raz drugi zawitał Jose Mourinho. Portugalczyk poprzednio prowadził Real w latach 2010-13, jednokrotnie zdobywając każde z krajowych trofeów. "The Special One" ostatnio pracował w Benfice. Pomimo zanotowania sezonu bez żadnej porażki w lidze, stołeczna drużyna finiszowała za plecami Porto i Sportingu.

Kolejny piłkarz z "czarnej listy" Jose Mourinho na wylocie

Nowy trener to nowe porządki. Z Realem pożegnało się już kilku piłkarzy - w tym Dani Ceballos czy Fran Garcia, którzy znaleźli się na "czarnej liście" Mourinho. Już wtedy głośno było o rychłym odejściu jeszcze jednego piłkarza. Raul Asencio również nie znalazł uznania w oczach portugalskiego szkoleniowca i defensor już niebawem powinien zmienić klub.

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Co więcej, sam Jose Mourinho poinformował Asencio o swoich planach - i że nazwisko środkowego obrońcy w nich nie widnieje. Wychowanek Realu Madryt w zeszłym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, regularnie pojawiając się na boisku zarówno w La Lidze, jak i w Champions League.

Raul Asencio pożegna się z Realem Madryt?

Może jednak okazać się, że nie będzie łatwo sprzedać 23-latka. Przed rokiem przedłużył on kontrakt aż do końca czerwca 2031 roku, obowiązuje on więc przez pięć najbliższych sezonów. Niewykluczone jest więc, że obrońca zostanie wypożyczony. Według informacji katalońskiego "Sportu", sytuacja Raula Asencio przyciągnęła uwagę Galatasaray oraz Lazio.

Real Madryt nie próżnuje na rynku transferowym i przeprowadził kilka ciekawych transferów. Za darmo zostali ściągnięci Ibrahima Konate i Bernardo Silva, których kontrakty - odpowiednio z Liverpoolem i Manchesterem City - dobiegły końca. Za Denzela Dumfriesa Królewscy zapłacili Interowi 20 mln euro, a Chelsea oddała Marca Cucurellę za 55 mln euro.