Nie tylko Rodri. Real idzie na całość! Jest oferta za 19-letnią gwiazdę

Po dwóch sezonach z rzędu bez ani jednego trofeum nadchodzące rozgrywki mają być wielkim odrodzeniem dla Realu Madryt. Florentino Perez sprowadził znów Jose Mourinho, licząc na to, że słynny Portugalczyk nadal potrafi wygrywać wielkie rzeczy. Dba także o to, by nowy trener miał kim grać. "Królewscy" poza wspomnianymi Cucurellą oraz Konate ściągnęli już także prawego obrońcę Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan, a także przechwycili Bernardo Silvę, któremu skończył się kontrakt z Manchesterem City. Jak donosi angielski dziennik "The Athletic", na Silvie ruch transferowy na linii City - Real może się nie skończyć.

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MVP mundialu na celowniku

Według tamtejszych dziennikarzy Madrytczycy zapragnęli ściągnięcia Rodriego. Hiszpański pomocnik zagrał wspaniale na mundialu, został wybrany piłkarzem turnieju, a jego kadra zdobyła mistrzostwo świata. "The Athletic" twierdzi, że Real początkowo wcale nie planował pójścia po Rodriego, ale jego mundialowe wyczyny skłoniły klub do zmiany podejścia. Kolejnym czynnikiem, który przyciąga uwagę "Królewskich" jest fakt, iż Hiszpanowi został tylko rok kontraktu z City. Co prawda w Manchesterze chcieliby go przedłużyć, ale Real ma wierzyć, że jest w stanie dogadać się z "The Citizens" i zapewnić sobie usługi pomocnika już tego lata.

PSG nadal nie dogadało się z Lipskiem. Real chce to wykorzystać

To nie koniec, bo według Davida Ornsteina także z "The Athletic" 15-krotni triumfatorzy Ligi Mistrzów wkroczyli także do wyścigu o podpis Yana Diomande. Młody skrzydłowy RB Lipsk to jeden z największych talentów świata. Pierwotnie mówiło się w jego kontekście o Liverpoolu, ale potem to PSG miało zyskać pole position. Zdaniem Ornsteina Paryżanie dogadali się już z samym piłkarzem, lecz nie z Lipskiem, które ma życzyć sobie aż 130 milionów euro.

PSG na razie takiej kwoty nie zaproponowało. Nie zrobił tego też jeszcze Real, który miał zaoferować 90 milionów euro plus kolejne 10 mln w bonusach. Lipsk odrzucił tę ofertę. Madrytczycy cały czas jednak negocjują, szczególnie że klub może opuścić Brahim Diaz. Przy czym zdaniem "The Athletic" potencjalny transfer Diomande nie jest bezpośrednio zależny od losów Marokańczyka.