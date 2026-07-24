To koniec prowincjonalnej Ekstraklasy. Polska liga zmieniła się nie do poznania

W latach 90. o wielkiej piłce we własnej miejscowości mógł marzyć każdy. Wystarczyło przekonać właściciela lokalnego zakładu, by zabawił się w futbol i już wkrótce była tam Ekstraklasa. A przy odrobinie szczęścia udało się nawet ograć Manchester City w europejskich pucharach. Przedwojenne tradycje, czy sukcesy z czasów PRL przestały mieć znaczenie. Nie liczył się też format miasta. Stadiony w Krakowie i w Warszawie niewiele różniły się od tych na prowincji, a wielu mieszkańców omijało je z daleka, odstraszeni chuligaństwem albo wszechobecną korupcją. Ekstraklasa była małomiasteczkowa, wielkie niegdyś firmy tułały się po niższych ligach, o sukcesy biły się kluby, o których mało kto wcześniej słyszał, a reprezentacja rozgrywała mecze w Bełchatowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Tak wyglądała rzeczywistość ligowa jeszcze u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

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W sezonie 2003/04 liga liczyła 14 drużyn. Połowa z nich funkcjonowała na co dzień w ośrodkach stutysięcznych lub mniejszych. Mistrzostwo Polski rozstrzygało się we Wronkach, Grodzisku Wielkopolski, Łęcznej, Wodzisławiu Śląskim, Polkowicach, czy Nowym Dworze Mazowieckim. 130-tysięczny Płock był już w ludniejszej połowie Ekstraklasy. Rok później tylko pięć z osiemnastu miast wojewódzkich miało przedstawicieli w Ekstraklasie. Startujące rozgrywki, już bez klubu z Niecieczy, za to z dwoma kolejnymi z Krakowa i jednym z Wrocławia, pokazują, jak wielką rewolucję demograficzną przeszła w dwie dekady polska liga.

Wyjątkowy Lubin

Najmniejszym miastem z ekstraklasowym klubem będzie w nowych rozgrywkach 70-tysięczny Lubin. To dziś jedyny w lidze ośrodek mniejszy niż 100 tysięcy mieszkańców. To nie jest jednak zwyczajne miasto powiatowe na Dolnym Śląsku, lecz siedziba KGHM, jednej z największych polskich spółek skarbu państwa, z którą nierozerwalnie związane jest istnienie Zagłębia na tym poziomie. Drugie wśród najmniejszych miast, Płock, nie jest aż tak ściśle powiązane z działającym tam Orlenem, bo właścicielem klubu jest miasto. Wisła gra jednak na Orlen Stadionie, a fakt, że działa tam największa polska spółka, istotnie wpływa na zamożność Płocka. Nie każde 130-tysięczne miasto w Polsce może sobie pozwolić na utrzymywanie ekstraklasowej piłki. Poza tymi dwoma wyjątkami, Ekstraklasę można określić jako zabawę mocno wielkomiejską.

13 z 18 klubów Ekstraklasy, czyli 72%, pochodzi z dwunastu największych obszarów metropolitalnych w kraju. Z czołowej dziesiątki najludniejszych miast w Polsce klubu w Ekstraklasie nie mają tylko Gdańsk i Bydgoszcz, choć ten pierwszy jeszcze do maja był w niej reprezentowany. Obecnie już dziesięć miast wojewódzkich ma przedstawicieli w elicie. Wielkość miasta, w którym się funkcjonuje, zaczęła być poważnym czynnikiem w kwestii przetrwania na najwyższym poziomie. Ma to związek z istotnym rozwojem finansowym polskiej ligi na różnych polach.

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Filar stadionowy

Jeszcze na początku stulecia bogaty właściciel był wszystkim. Bogusław Cupiał, kupując Wisłę Kraków, mógł przez półtorej dekady rozstawiać ligę po kątach, zdobywając w tym czasie osiem tytułów mistrzowskich i kupując najlepszych piłkarzy w kraju. Kluby żyły jedynie z tego, co dostały za prawa transmisyjne i co dosypał właściciel. Nie potrafiły drogo sprzedawać piłkarzy za granicę, zresztą rynek transferowy był znacznie mniej zglobalizowany niż obecnie. Dziś tymczasem wiele klubów potrafi regularnie promować zawodników za miliony, finansując w ten sposób rozwój. Sprzedawanie piłkarzy stało się trzecią, po pieniądzach sponsorów i prawach telewizyjnych, nogą, na której zaczęły stać polskie kluby.

Kluczowym filarem zależnym od wielkości miasta stał się jednak rozwój stadionów. Jeszcze w 2006 roku najnowocześniejszym w Ekstraklasie był ten w Kielcach, na którym mecze rozgrywała reprezentacja Polski. Dziś to najstarszy obiekt w lidze. Przyznanie w 2007 roku Polsce i Ukrainie prawa do organizacji mistrzostw Europy w 2012 roku stanowiło potężną motywację do zmodernizowania bazy stadionowej w Polsce. Bezpośrednio turniej odbywał się tylko na czterech polskich stadionach, z czego tylko dwa – wrocławski i poznański – są dziś domami klubów Ekstraklasy. Nagle jednak stadion na miarę XXI wieku zaczął być traktowany jako niezbędny element infrastruktury szanującego się miasta. Obiekty różnej wielkości, od 40-tysięcznych kolosów, po kilkutysięczne stadioniki zaczęły się mnożyć jak kraj długi i szeroki. Zasadność niektórych inwestycji kwestionowano, w momencie budowy większość stadionów wydawała się za duża. Ale w perspektywie długofalowej zaczęły być potężnym impulsem do transformacji polskiej piłki.

Futbol w branży rozrywkowej

Stadiony faktycznie były za duże, jak na ówczesny stan zaściankowej polskiej piłki klubowej. Nie były jednak za duże jak na teoretyczny potencjał miast, w których powstawały. Musiało minąć sporo czasu, by kluby nauczyły się korzystać z nowych narzędzi. Większość w końcu zaczęła jednak wykonywać marketingową pracę u podstaw, by zmieniać wizerunek polskiej piłki, przedstawiać stadiony jako miejsca bezpieczne dla rodzin i akceptować, że są częścią branży rozrywkowej, konkurując o czas wolny z kinami, salami koncertowymi, czy filharmoniami. Praca nie jest ukończona, wciąż jest na tym polu wiele do zrobienia, ale w większości miejsc widać kolosalny postęp. Ekstraklasa rok w rok notuje frekwencyjne rekordy. Pod względem liczby widzów na stadionach polska liga jest już w czołowej dziesiątce kontynentu. A większość klubów co dwa tygodnie przyjmuje tłumy, jakich nie widywano tam od dziesięcioleci.

To oczywiście przekłada się na przychody z tzw. dnia meczowego. Zalicza się do nich nie tylko wpływy z biletów – kluczowe znaczenie mają zwłaszcza loże biznesowe – ale też ze sprzedaży klubowych pamiątek. Najsprawniejsze kluby zaczęły z tych źródeł generować pokaźne zyski. Im więcej mają kibiców, im bardziej są modne w swoim mieście, tym większa szansa na sprzedawanie sporej liczby gadżetów. Podczas gdy 20 lat temu można było kupić co najwyżej breloczki czy smycze z logo danego klubu, nierzadko i tak sprzedawane nie przez klub, lecz jego grupy kibicowskie, dziś sklepy klubowe są pełne najróżniejszego asortymentu kierowanego do zupełnie różnych grup społecznych. Kluby nauczyły się w ten sposób zarabiać.

Bogaty właściciel to nie wszystko

W takich realiach miejsce funkcjonowania zaczęło mieć znaczenie. Jeszcze 20 lat wcześniej trzeba by wieszczyć Wieczystej Kraków wielkie sukcesy, a Bruk-Bet Termalica Nieciecza na pewno dotarłby do europejskich pucharów. Bogaty właściciel na tym poziomie w jakiejś perspektywie praktycznie to gwarantował. Dziś jednak ktoś taki przy konkurencyjności Ekstraklasy niekoniecznie stanowi już rozstrzygającą przewagę. Bogatych właścicieli ma wiele klubów. A oprócz nich ma też pełne stadiony, loże, umiejętność zarabiania na transferach i pieniądze z europejskich pucharów. Kluby bazujące wyłącznie na pieniądzach bogatego inwestora mają już trudniej, by namieszać w czołówce.

Dobrym przykładem tego paradoksalnie jest nawet klub, któremu się udało. 200-tysięczna Częstochowa nie jest mała, ale nie jest ani stolicą województwa, ani nie należy do żadnej z dwunastu największych metropolii w kraju. Mimo spektakularnych sukcesów sportowych wciąż nie dorobiła się stadionu, jak w większości innych miast tego formatu. To sprawia, że w rywalizacji o zawodników z innymi czołowymi klubami, zawsze ma utrudnione zadanie. I to pomimo faktu, że Raków regularnie gra w europejskich pucharach i zarabia miliony na sprzedaży piłkarzy. Właściciel z listy stu najbogatszych w Polsce pozwala mu zasypywać braki w przychodach z dnia meczowego na tyle, by utrzymywać się od kilku lat w ścisłej czołówce, ale nie wystarcza, by przebić szklany sufit i iść z projektem do przodu. To znamienne, że nawet trzynaste wśród największych miast w Polsce, mające majętnego właściciela, odczuwa już istotne ograniczenie rozwojowe. Co dopiero mówić o mniejszych ośrodkach z mniej zamożnymi dobrodziejami.

Miejsce ma znaczenie

A to, w które kluby bogaci ludzie kierują kapitał, ma już silny związek z liczbą ludności, historią, tradycjami i interesami gospodarczymi. Czyli siłą rzeczy najmocniej zyskują na tym wielkie miasta, które często wskazuje się jako największych beneficjentów ostatnich 20 lat. 41 proc. pracujących Polaków jest zatrudnionych w którejś z 12 największych metropolii. Powstaje w nich ponad połowa nowych przedsiębiorstw w kraju. Odnotowuje się tam niższą stopę bezrobocia niż w pozostałych regionach i znacznie bardziej dynamiczny wzrost PKB. Dla klubów oznacza to znacznie korzystniejsze otoczenie biznesowe i większe możliwości finansowe kibiców. Co wpływa naturalnie na możliwość sprzedawania im droższych biletów i gadżetów oraz łatwość w poszukiwaniu sponsorów. Prowadząc klub w Niecieczy, nie można na to liczyć.

Znamienne, że w raportach opisujących rozwój polskich metropolii, jako najbardziej dynamicznie rosnącą wskazuje się aglomerację krakowską. Równolegle w ekstraklasie piłkarskiej liczba klubów z Krakowa wzrosła o 300 proc., a przed awansem Wisły i Wieczystej niedawno grała w najwyższej lidze także Puszcza Niepołomice. Futbol nie żyje w próżni, lecz długofalowo odzwierciedla procesy dziejące się w społeczeństwie. W Polsce ostatnich 20 lat jednym z najbardziej widocznych zjawisk był dynamiczny wzrost dużych miast. Na mapie piłkarskiej widać to nie tylko w Ekstraklasie. W I lidze czeka w blokach kolejny klub z Warszawy, a o powrót do Ekstraklasy chcą walczyć dwa kluby z Trójmiasta. Przedstawicieli na tym poziomie mają też Łódź, Poznań, Opole, Rzeszów, aglomeracje warszawska, śląska i krakowska. Trend może więc dopiero przybierać na sile.