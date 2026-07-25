Di Maria podsumował mundial. Tak powiedział o Messim

Argentyna nie wygrała mistrzostw świata drugi raz z rzędu. Zdaniem wielu obserwatorów, kadra "Albicelestes" była często ulgowo traktowana przez sędziów, a po spotkaniu z Egiptem (3:2) w 1/8 finału rozżaleni przedstawiciele zespołu z Afryki mówili wprost, że "mecz został ustawiony", a celem jest to, by finalnie po złoto sięgnęła drużyna Lionela Messiego i spółki. Na przeszkodzie stanęli Hiszpanie.

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Di Maria o Messim: "Przed nim jeszcze wiele lat gry"

W sieci po finale tegorocznego mundialu popularne było zdjęcie, złożone z trzech części. Na dwóch z nich widać smutnego Messiego, tylko na jednym jest uśmiechnięty - gdy trzyma mistrzowski puchar, a obok niego stoi Angel Di Maria.

I faktycznie: w 2014 roku Di Maria z powodu kontuzji nie zagrał w finale z Niemcami, a Argentyna przegrała po golu w 113. minucie Mario Goetze. W 2022 roku "Albicelestes" z duetem Messi - Di Maria zatriumfowała po kosmicznym meczu z Francją. Podczas północnoamerykańskich mistrzostw w zespole Scaloniego nie było już byłego pomocnika m.in. Realu Madryt czy PSG. W 2024 roku zakończył karierę reprezentacyjną.

- Zwycięstwo nad Anglią [w półfinale - przyp. red.] było radością dla całego kraju. Wyraźnie dało się to odczuć i bardzo mnie to uszczęśliwiło. Jestem im wszystkim ogromnie wdzięczny - zaznaczył Angel Di Maria.

- Cierpiałem podczas każdego meczu, ale wyzwalali z siebie tę wewnętrzną siłę, która ostatecznie dawała wygrane. W finałach czasem się udaje, a czasem nie - tym razem się nie udało, ale i tak wznieśli błękitno-białą koszulkę na sam szczyt - powiedział 38-latek.

Kapitan Rosario Central podkreślił, że dla niego wygrana 2:1 z Anglikami w 1/2 finału było czymś, co wykraczało poza zwykły szacunek dla drużyny związany ze zwycięstwem.

- To, co udawało się stopniowo osiągać oraz pokonanie Anglii było zwieńczeniem tego wszystkiego. Dla mnie mundial skończył się właśnie wtedy. Dali krajowi największą możliwą radość - podkreślił Di Maria.

Były wieloletni kolega reprezentacyjny Lionela Messiego, z którym w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata, nie ma wątpliwości, co do przyszłości przyjaciela.

- Będzie grał w kadrze tak długo, jak będzie chciał. Uważam, że przed nim jeszcze wiele lat gry. Mając 39 lat udowodnił, że wciąż jest jednym z najlepszych w historii i nie ma dla niego granic - powiedział aktualny gracz Rosario Central.

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Czy w kadrze "Albicelestes" zostanie selekcjoner Lionel Scaloni? - Oby kontynuował tę pracę dla dobra nas wszystkich. Mamy świetne pokolenie młodych zawodników. On sam będzie wiedział, czego chce, ale oby został - zaznaczył Di Maria.