Milion euro - dokładnie tyle ma kosztować sprowadzenie do Białegostoku Andersa Klynge. 25-letni środkowy pomocnik od lipca ubiegłego roku (po transferze z duńskiego Silkeborga bez kwoty odstępnego) reprezentuje barwy 4-krotnych mistrzów Norwegii. W zespole Bodo/Glimt nie zrobił jednak wielkiej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane zgrupowanie. Najgorsze za kadencji Jana Urbana

Media: Klynge do Jagiellonii za rekordowe pieniądze

Drużyna, która mieści się na północy Norwegii za kołem podbiegunowym, w poprzednim sezonie zrobiła furorę w Lidze Mistrzów. W fazie ligowej potrafiła np. wygrać 3:1 z Manchesterem City, Atletico Madryt (2:1) czy zremisować z Borussią Dortmund (2:2). W play-offach zaś w dwumeczu ekipa Bodo/Glimt odprawiła z kwitkiem Inter Mediolan, a w 1/8 finału po pierwszym meczu prowadziła ze Sportingiem 3:0, ale ostatecznie uległa Portugalczykom.

"Bodo/Glimt zaakceptowało ofertę opiewającą na milion euro za Andersa Klynge, który na początku przyszłego tygodnia uda się do Polski, aby przejść testy medyczne w zespole brązowych medalistów - Jagiellonii Białystok. Zanim to nastąpi, do dogadania pozostały jeszcze ostatnie warunki kontraktu indywidualnego" - informuje duńskie "Tipsbladet".

Klynge we wspomnianych wielkich meczach drużyny z północy Norwegii dołożył wyjątkowo małą cegiełkę od siebie. W poprzedniej części głównej Ligi Mistrzów Duńczyk przebywał na boisku przez zaledwie 12 minut, z czego 8 zaliczył w spotkaniu z BVB. Nieco więcej, bo 21 minut środkowy pomocnik zagrał w rewanżowym i przegranym 1:2 pojedynku ze Sturmem Graz w kwalifikacjach do Champions League. To najdobitniej pokazuje pozycję Klynge w norweskim zespole.

W Jagiellonii, jeśli transfer rzeczywiście dojdzie do skutku, Duńczyk będzie mógł liczyć na znacznie więcej minut, a i dostanie okazję do zaprezentowania się w europejskich pucharach. Drużyna trenera Adriana Siemieńca w trzeciej rundzie eliminacyjnej do Ligi Europy (6 i 13 sierpnia) powalczy ze szkockim potentatem, ekipą Rangers.

Do tej pory największym transferem przychodzącym "Dumy Podlasia" było sprowadzenie w lutym 2026 roku Kajetana Szymta z Zagłębia Lubin za 700 tys. euro. Nieco mniej, bo 600 tys. euro kosztował m.in. Ognjen Mudrinski, a więc totalny transferowy niewypał. Ściągnięcie Andersa Klynge będzie bezdyskusyjnie rekordowym ruchem, a działacze "Jagi" liczą, że obroni się on także pod względem czysto sportowym.

Sobota 25 lipca to kolejny dzień z PKO Ekstraklasą, według terminarza odbędą się trzy mecze. O godzinie 14.45 Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce, Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław (start o godz. 17.30), a wieczorem Lech Poznań zagra z Cracovią (o 20.15). Zapraszamy do śledzenia spotkań Ekstraklasy na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.