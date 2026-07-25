Od 11 czerwca do 19 lipca kibice na całym świecie emocjonowali się piłkarskimi mistrzostwami świata. Turniej wzbudził duże zainteresowanie również w naszym kraju, ale z pewnością uwaga kibiców byłaby jeszcze większa, gdyby w imprezie wystąpiła reprezentacja Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Biało-czerwoni w finale baraży przegrali 2:3 z reprezentacją Szwecji. Dla naszego zespołu trafiali Nicola Zalewski i Karol Świderski, którzy dwukrotnie odpowiadali na gole rywali. Niestety po trafieniu Viktora Gyokeresa trzecia odpowiedź nie padła, a na turniej pojechał zespół "Trzech Koron".

PZPN ujawnił, ile stracił za brak awansu na MŚ. Gigantyczna suma

Brak awansu na mistrzostwa świata to nie tylko wielka strata sportowa, ale również finansowa. Sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, ujawnił w rozmowie z Kanałem Sportowym, że związek stracił około 60 milionów złotych.

Zobacz też: 51-krotny reprezentant chce wrócić do kadry. Tak zamierza przekonać Urbana

"Mamy zrobione wyliczenia, ale nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby je rozdrapywać. Wiadomo to jest kilkadziesiąt milionów złotych za sam awans od FIFA. Do tego jakieś premie sponsorskie. Myślę, że w sumie około 60 milionów złotych, ale trzeba jeszcze do tego brać pod uwagę koszty wyjazdu." - powiedział Kanałowi Sportowemu Łukasz Wachowski.

Najbliższym wyzwaniem reprezentacji Polski będzie wrześniowa Liga Narodów. Podopieczni trenera Jana Urbana 25 września zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Trzy dni później będą mieli okazję zrewanżować się Szwecji za przegrany finał baraży o mundial. Naszych piłkarzy czeka wyjazd do Skandynawii.