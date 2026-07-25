Były szef federacji zatrzymany. "Przez lata unikał wymiaru sprawiedliwości"

Andrij Pawełko w 2015 roku został szefem Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej. Ten urząd piastował do 2024 roku. Podczas jego kadencji Ukraińcom nie udało się awansować na mundial, za to dwukrotnie grali na mistrzostwach Europy. W pierwszym przypadku nie udało im się wyjść z grupy - gdzie rywalizowali choćby z Polską. W drugim wyszli z grupy i dotarli do ćwierćfinału, gdzie przegrali z Anglią. W 2024 roku także grali na turnieju, ale Pawełko był już wówczas w areszcie. Dziś wiadome jest więcej szczegółów.

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Ukraiński działacz zatrzymany. Ma problemy z prawem

"Andrij Pawełko został zatrzymany w Bratysławie. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła postępowanie ekstradycyjne, o czym poinformował na swoim kanale Telegram prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko" - poinformował portal championat.com.

Okazuje się, że działacz "przez lata unikał wymiaru sprawiedliwości". Co dokładnie robił? Śledczy uważają, że był autorem procederu mającego na celu wyprowadzenie dużych sum z funduszy UAF za pośrednictwem kontrolowanych podmiotów gospodarczych.

"Polegał on na podpisywaniu fikcyjnych umów na dostawy owoców morza, herbaty i kawy premium oraz sprzętu elektrycznego, które istniały jedynie na papierze. Środki zostały wyprowadzone, a UAF i jego regionalne centra poniosły wielomilionowe straty" - wyjaśnia źródło.

Sprawa Pawełki trwa od listopada 2022 roku, gdy został zamieszany w defraudację środków podczas budowy zakładu produkującego sztuczną trawę na boiska piłkarskie.

Przez osiem miesięcy (czerwiec 2023 - luty 2024) przebywał w areszcie. Po zwolnieniu opuścił kraj, a od grudnia 2025 roku umieszczono go na liście poszukiwanych osób.