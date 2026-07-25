Media: Rodri porozumiał się z Realem Madryt!

Czy kluczowy piłkarz mistrzów świata wkrótce zmieni klub? Saga dotycząca ewentualnych przenosin Rodriego przyspiesza. Jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy podzielił się swoimi informacjami w mediach społecznościowych.

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Gwiazda trafi do Realu? Rozstryga się przyszłość Rodriego

"Rodri czeka, aż Real Madryt i Manchester City dojdą do porozumienia w sprawie kwoty transferu. Hiszpański pomocnik osiągnął już porozumienie z Realem Madryt w sprawie warunków kontraktu" - napisał na portalu X Matteo Moretto, który specjalizuje się w informacjach dotyczących rynku transferowego.

Rodri znalazł się w oficjalnej, najlepszej XI turnieju. Został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju, otrzymując turniejową Złotą Piłkę. Doceniła go także redakcja Sport.pl. Kapitan hiszpańskiej kadry znalazł się w naszej jedenastce. Poniżej argumentacja tego wyboru:

"Mimo upływających lat, wciąż najważniejszy piłkarz w drużynie de la Fuente. Bez Rodriego Hiszpania nie mogłaby grać tak, jak kocha. Gdyby słowo Rodri mogło coś oznaczać w języku hiszpańskim, powinno oznaczać bezpieczeństwo. To piłkarz, który gdy dostaje piłkę, chowa ją do sejfu i nie oddaje pod żadnym pozorem. To piłkarz, który reguluje tempo hiszpańskiej reprezentacji i zapewnia posiadanie piłki. To też piłkarz, który zabezpiecza drużynę przed kontratakami przeciwnika i daje spokój. I De la Fuente, i hiszpańskim kibicom. Kapitan pełną gębą" - pisał Konrad Ferszter.

Przypomnijmy, że Rodri to były piłkarz Villarrealu i Aletico Madryt, a ostatnie lata spędził w Manchesterze City. W barwach angielskiego klubu rozegrał 298 meczów, zdobył w nich 28 goli i zaliczył 32 asysty. To jego gol dał Manchesterowi triumf w Lidze Mistrzów 22/23.