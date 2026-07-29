Maciej Maciusiak podjął decyzję odnośnie wyboru składu reprezentacji Polski na pierwsze zawody tegorocznej edycji Letniego Grand Prix, które odbędą się w dniach 1-2 sierpnia w Wiśle. Powołania otrzymali Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła z Kadry A oraz Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł z Kadry B.

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Horngacher wprost o powrocie do Polski. "Eksperyment"

Oprócz nowych twarzy w postaci Łukaszczyka czy Waszka, w polskiej kadrze pojawił się także stary dobry znajomy. Stefan Horngacher, bo o nim mowa, postanowił po siedmioletniej przerwie wrócić do struktur Polskiego Związku Narciarskiego i zostać koordynatorem systemu szkolenia. Austriak pracuje z naszą kadrą od początku maja, a pozytywnie na temat współpracy z doświadczonym szkoleniowcem wypowiedział się Kacper Tomasiak.

- Bardzo dobrze, że do nas przyszedł. Wniósł dużo wiedzy, którą ma ogromną, więc z pewnością to bardzo pomogło. Trenerzy dobrze ze sobą współpracują - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

A jak ma się sam zainteresowany? Horngacher tuż przed startem letniego sezonu postanowił udzielić wywiadu Eurosportowi. Jak sam przyznał, podjęcie ponownej współpracy z polską kadrą jest "eksperymentem", lecz zapewnił, że czuje się bardzo dobrze.

- Coś tutaj zostawiłem po sobie, widzę to - stwierdził, nawiązując do swojej pracy w roli selekcjonera kadry A w latach 2016-2019. - W Polsce dobrze pracujecie, ale wiadomo, że pewne małe rzeczy są dostosowywane. Nowych nie chcę jednak wdrażać za szybko. Tylko krok po kroku. Jest dobra atmosfera, również sprzyjająca pracy. Czuję od wszystkich dużą motywację - dodał, po czym wskazał jasny cel.

- Na zimę będziemy chcieli przyszykować najlepszą formę. Cel jest jasny. Polska znów ma być na szczycie. To trudne, bo stawka jest naprawdę mocna, ale będziemy walczyć o podia - podkreślił. Tym samym w sezonie letnim swoje szanse ma otrzymać młodzież, zaś zimą Biało-Czerwoni mają powalczyć o powrót do ścisłej światowej czołówki.

Horngacher nie ukrywał także, że w zasadzie pracuje w dwóch różnych rolach. - Jestem trochę dyrektorem, trochę trenerem. Odpowiadam za organizację i koordynację. Chcę mieć optymalny kontakt ze wszystkimi kadrami, również młodzieżowymi i kobiecymi. Staram się służyć swoją wiedzą - tłumaczył.

Austriak nie ma wątpliwości, że obecnie kadra narodowa podąża w dobrym kierunku. Pierwsze owoce jego pracy ujrzymy w najbliższy weekend w Wiśle. - Mam nadzieję, że przyjdzie tu wielu widzów. Wciąż jest dostępnych jeszcze trochę biletów. Czekamy na skoki chłopaków, które nas rozgrzeją. Postaramy się wykonać tutaj jak najlepsze skoki - zapowiedział Horngacher w nagraniu FIS Grand Prix Wisła i Polskiego Związku Narciarskiego.

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