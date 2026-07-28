Niełatwo ocenić pierwszy sezon Macieja Maciusiaka w roli trenera polskiej kadry A skoczków narciarskich. Z jednej strony Biało-Czerwoni zawodzili w Pucharze Świata, a jedynym zawodnikiem trzymającym dobry poziom był debiutant - Kacper Tomasiak. Z drugiej - Tomasiak pokazał idealną formę podczas najważniejszej imprezy sezonu, zdobywając trzy olimpijskie medale. Jeden z nich w parze z Pawłem Wąskiem, który przygotowywał się do igrzysk z dala od pucharowej gorączki.

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Maciusiak pomimo głośnej krytyki pozostał trenerem reprezentacji na kolejny rok, ale w pionie sportowym pojawiło się nowe-stare nazwisko. Stefan Horngacher wrócił do Polski i został koordynatorem systemu szkolenia. Czy zobaczymy efekty tej współpracy? Pierwsze sygnały poznamy podczas Letniego Grand Prix.

Optymizm Macieja Maciusiaka przed nowym sezonem

Trener podchodzi optymistycznie do zbliżających się wyzwań. - Jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy, bo było jej naprawdę dużo. Drugim ważnym aspektem jest to, że wszyscy zawodnicy są do dyspozycji i nie mamy żadnych kontuzji - stwierdził w rozmowie dla Eurosportu. Maciusiak podkreśla jednak, że jeszcze nie wszystkie aspekty są na docelowym poziomie.

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- Mamy świadomość, że wykonujemy bardzo dobrą pracę i robimy wszystko, aby zimą zmienić nasze rezultaty, szczególnie w Pucharze Świata, i znów być konkurencyjni. Mówimy przede wszystkim o technice. Na tym etapie nie wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku i to jest normalne. Do tego dochodzą testy sprzętu: nart, butów, kosmetyczne zmiany w kombinezonach - zauważa szkoleniowiec.

Maciusiak szczerze o roli Horngachera w sztabie kadry

Część kadry wciąż poszukuje idealnego sprzętu. - Jest jeszcze kilku zawodników, którzy nie mają ostatecznie wybranego sprzętu. Każdy potrzebuje czegoś innego i to, co sprawdza się u jednego, niekoniecznie będzie dobre dla drugiego. Nawet jeśli ktoś wystąpi w Letnim Grand Prix na konkretnym sprzęcie, nie oznacza to, że będzie na nim skakał zimą - tłumaczy Maciej Maciusiak.

Szkoleniowiec docenił również wpływ Stefana Horngachera na przygotowania do nowego sezonu. - Stefan bardzo nam pomaga. Młodsi zawodnicy dopiero go poznają, ale trenerzy i starsi skoczkowie doskonale wiedzą, jakim jest szkoleniowcem i człowiekiem. Atmosfera jest świetna, kontakt ze wszystkimi bardzo dobry, a jego obecność jeszcze bardziej zwiększyła motywację do pracy - powiedział opiekun reprezentacji.

Już 1 oraz 2 sierpnia najlepsi skoczkowie świata pojawią się w Wiśle na pierwszych dwóch konkursach tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix. W kalendarzu, poza zmaganiami na skoczni im. Adama Małysza, pojawiły się też zawody w Courchevel, Rasnovie oraz Klingenthal.