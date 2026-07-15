Tomasiak już wygrywa! Trzykrotny medalista olimpijski pokazał formę

29 marca zakończył się sezon 2025/26 w skokach narciarskich. Cztery miesiące rywalizacji najlepszych skoczków na świecie został przez polskich kibiców odebrany z mieszanymi uczuciami. Większość reprezentantów Polski prezentowało co najwyżej przeciętną formę, ale najważniejsza impreza czterolecia - organizowane w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo igrzyska olimpijskie - były gigantycznym sukcesem.

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Debiutujący w tym sezonie w głównej kadrze Kacper Tomasiak zaszokował świat, zdobywając aż trzy medale - srebro i brąz indywidualnie oraz kolejne srebro w rywalizacji duetów z Pawłem Wąskiem. Swój pierwszy sezon w Pucharze Świata zakończył na 23. miejscu, nie biorąc jednak udziału w większości konkursów od włoskich igrzysk.

Pierwsze zawody sezonu i Tomasiak już wygrywa

Teraz Tomasiak już w pierwszym letnim starcie udowodnił, że ani myśli zwalniać tempa. Reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra zwyciężył w rozgrywanym corocznie Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków. Na skoczni Skalite (HS 104) oddał skoki na 102 oraz 100,5 metra. 19-latek prowadził już po pierwszej serii, ale nie zajmował tej pozycji sam.

W połowie konkursu bowiem na czele znajdowało się aż czterech skoczków. Tyle samo, co Tomasiak, skoczył Piotr Żyła. Pół metra dalej wylądowali Paweł Wąsek oraz Jakub Wolny, ale oni otrzymali nieco niższe noty za styl. Piąte miejsce ze stratą zaledwie 0,5 punktu zajmował Maciej Kot. Najdalszą odległość serii - 106,5 metra - zanotował Kamil Waszek, który startował jednak z nieco dłuższego rozbiegu.

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W drugiej serii atak na podium z ósmej lokaty przypuścił Klemens Joniak. Wylądował na 102 metrze, co było najdalszym skokiem tej serii. Próbę wytrzymał Waszek. 100 metrów, tym razem ze skróconego rozbiegu, dało mu miejsce na najniższym stopniu podium. Z czołówki nalepiej spisali się Wąsek (100 m) oraz Tomasiak (100,5 m).Memoriał Olimpijczyków padł łupem 19-latka, który wyprzedził Wąska o 2,5 punktu.

Na uwagę zasługuje również występ Anny Twardosz, która po skokach na 101,5 oraz 98 metrów zajęła 18. lokatę. Pomimo dobrych odległości, jej próby były oddane z wyższego o kilka belek rozbiegu. To odebrało najlepszej polskiej zawodniczce kilkadziesiąt punktów.

Memoriał Olimpijczyków, czołowa dziesiątka:

Kacper Tomasiak (102 m/100,5 m), 275,0 pkt Paweł Wąsek (102,5 m/100 m), 272,5 pkt Kamil Waszek (106,5 m/100 m), 272,0 pkt Klemens Joniak (100 m/102 m), 270,5 pkt Jakub Wolny (102,5 m/98,5 m), 270,5 pkt Maciej Kot (102,5 m/99 m) 269,5 pkt Aleksander Zniszczoł (101,5 m/99,5 m), 269,0 pkt Dawid Kubacki (100 m/100,5 m), 268,0 pkt Piotr Żyła (102 m/97,5 m), 266,0 pkt Łukasz Łukaszczyk (99,5 m/100 m), 255,0 pkt

Następnymi zawodami dla czołowych polskich zawodników będzie inauguracja Letniego Grand Prix. Konkursy na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle zaplanowane są na 1 i 2 sierpnia.