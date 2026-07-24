Tomasiak wypowiedział się na temat współpracy z Horngacherem

Wielkim orędownikiem powrotu Stefana Horngachera do Polski był Adam Małysz. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego dopiął swego, sprowadzając do naszego kraju Austriaka, który w przeszłości - od marca 2016 do marca 2019 roku - trenował polską kadrę skoczków.

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Powrót Horngachera

Pod koniec zeszłego sezonu gruchnęła wiadomość o tym, iż żegnający się z niemiecką kadrą Horngacher powróci do Polski. Wiele osób widziało go w roli trenera polskich skoczków. Tak się jednak nie stało. Byłego opiekuna niemieckiej kadry zobaczymy w roli koordynatora systemu szkolenia w PZN.

Liderem polskiego kadry minionej zimy był Kacper Tomasiak. 19-latek przebojem przedarł się do światowej czołówki. Nasz skoczek z Zimowych Igrzysk w Cortinie przywiózł trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy.

Tomasiak zadowolony ze współpracy z Horngacherem

Najlepszy polski skoczek w samych superlatywach wypowiadał się na temat współpracy z Horngacherem. W rozmowie z TVP Sport podkreślał ogromną wiedzę Austriaka. - Bardzo dobrze, że do nas przyszedł. Wniósł dużo wiedzy, którą ma ogromną, więc z pewnością to bardzo pomogło. Trenerzy dobrze ze sobą współpracują - przyznał skoczek.

Za naszymi zawodnikami pierwszy test na igielicie. W Szczyrku odbył się Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków, który padł łupem Tomasiaka. Triumfator zachowuje jednak stoicki spokój. - To nie są zimowe zawody, więc nie jesteśmy jeszcze w najlepszej, startowej formie. W tych skokach brakuje jeszcze troszeczkę stabilności, ale podeszliśmy do tych zawodów, jak do wszystkich innych - powiedział dla Skijumping.pl.

- Jesteśmy w okresie treningowym, więc dyspozycja jest trochę gorsza, ale nie było treningowego skakania - rozwinął swoją wypowiedź.

W dniach 1-2 sierpnia na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle odbędą się pierwsze zawody z cyklu Letniego Grand Prix. Jak do tej rywalizacji podchodzi lider polskiej kadry? - Czuję, że motorycznie jest lepiej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Pozycja startowa jest trochę lepsza, w tym elemencie na pewno jest postęp. Są pewne elementy do poprawy, ale w porównaniu do poprzedniego sezonu jest dużo lepiej na tym etapie - skwitował Tomasiak.