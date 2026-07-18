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Stoch wróci do polskiej kadry? Zaskakujące słowa Horngachera

Kamil Stoch pod koniec marca w Planicy oddał swój ostatni skok w karierze. Polscy skoczkowie, po raz pierwszy od lat, przygotowują się więc do sezonu bez niego. Tymczasem pojawiła się sugestia, że 39-latek miałby do kadry... wrócić. Wszystko przez słowa Stefana Horngachera, który przekazał nieoczekiwaną wiadomość.
Kamil Stoch
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

- Jestem szczęśliwy, że to już koniec i mogę rozpocząć nowe życie - mówił Kamil Stoch po konkursie Pucharu Świata w Planicy. Ostatnie zawody poprzedniego sezonu były również dla niego ostatnimi w karierze. Wydawało się więc, że 39-letni trzykrotny mistrz olimpijski na dobre pożegnał się z kadrą polskich skoczków. Ale czy na pewno?

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Horngacher zaczął mówić o Stochu. "Dla mnie jest inaczej"

Co do tego pojawiły się pewne wątpliwości. Wszystko przez wypowiedź Stefana Horngachera. Austriacki szkoleniowiec na początku maja wrócił do Polski, gdzie będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia oraz współpracował z naszymi trenerami. Ostatnio zaś udzielił wywiadu portalowi Skijumping.pl.

W jego trakcie padło pytanie właśnie o Kamila Stocha i to, że kadra po raz pierwszy od lat przygotowuje się do sezonu bez niego. Horngacher sam przyznał, że czuje się z tym nieco dziwne. - Tak, też dla mnie jest trochę inaczej, bo Kamil zawsze był w moich grupach treningowych, a teraz nie ma go w drużynie. Ale myślę, że czuje się dobrze, podjął dobrą decyzję dla siebie - stwierdził, odnosząc się do zakończenia kariery.

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Stoch z powrotem w kadrze? Horngacher: "Pracujemy nad tym"

Zaraz potem były trener Niemców podzielił się dość zaskakującą informacją. Zasugerował bowiem, że Stoch do reprezentacji może jednak... wrócić. - Pracujemy nad tym, żeby może nieco częściej odwiedzał naszą drużynę albo był bardziej wewnątrz zespołu. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą - zapowiedział.

Wygląda więc na to, że Stoch w przyszłości mógłby się pojawić w kadrze polskich skoczków w nieco innej roli po to, by dzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Horngacher nie podał jednak szczegółów, jak taka ewentualna współpraca miałaby wyglądać. Na razie polscy skoczkowie muszą radzić sobie bez utytułowanego kolegi. Niebawem rozpoczną zresztą sezon Letniego Grand Prix. Pierwsze zawody czekają ich 1 i 2 sierpnia w Wiśle.

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