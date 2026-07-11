Znany skoczek kontuzjowany. Nie przyjedzie do Wisły?

Skoczkowie narciarscy przygotowują się do sezonu letniego, który startuje na początku sierpnia w Wiśle. Niemiecka kadra trenowała ostatnio na słynnej skoczni Bergisel w Innsbrucku. Obóz okazał się jednak niezbyt szczęśliwy dla jednego z weteranów ekipy, którą wiosną przejął Andreas Mitter. Chodzi o 36-letniego Piusa Paschkego.

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Pius Paschke kontuzjowany. Pokazał, jak wygląda

Doświadczony skoczek w trakcie treningów nabawił się drobnej kontuzji, o czym poinformowała niemiecka federacja. - Aktualizacja medyczna. Podczas wczorajszego treningu na Bergisel, Pius Paschke doznał lekkiego urazu lewego łokcia. Po konsultacji z personelem medycznym powstrzyma się od skakania przez kilka tygodni i skupi się na rekonwalescencji. Wracaj do zdrowia, Pius! - mogliśmy przeczytać w poście zamieszczonym dwa dni temu.

Niemiecki związek nie podał jednak, co konkretnie przydarzyło się zawodnikowi z Monachium. W końcu w piątek wymowne zdjęcie udostępnił sam Paschke. Widzimy na nim wyraźne otarcia na nosie, policzku oraz w okolicach ust. Wygląda zatem na to, że skoczek zaliczył bolesny upadek. - Bergisel 1, Paschke 0. Krótka przerwa dla mnie, ale wkrótce wszystko wróci do normy - skomentował na Instagramie.

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Paschke straci inaugurację sezonu? Wyjazd do Polski niepewny

Poprzedni sezon nie był dla Piusa Paschkego szczególnie udany. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 29. miejsce. W trzeciej dziesiątce zakończył też oba konkursy indywidualne na igrzyskach w Mediolanie. Zdecydowanie lepiej radził sobie rok wcześniej, gdy wygrał pięć konkursów Pucharu Świata i cały sezon zakończył na piątej pozycji.

Obecna kontuzja może wykluczyć Paschkego z inauguracyjnych zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle. Te planowane są na weekend 1-2 sierpnia. Niemiec do rywalizacji dołączy zapewne później. W rozmowie z Eurosportem zapewnił, że mimo 36 lat nie zamierza jeszcze kończyć sportowej kariery.