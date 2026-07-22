Nagły koniec kariery. Ma 25 lat. "Czas iść naprzód"

Sezon 2025/26 w Pucharze Świata w skokach narciarskich zakończył się już cztery miesiące temu. Niebawem rozpoczną się zawody Letniego Grand Prix, a następnie przejdziemy do kolejnej zimy na najważniejszych skoczniach na całym świecie. Niestety, skład zawodników, którzy przystąpią do rywalizacji, pomniejszył się o kolejne nazwisko.

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Andrew Urlaub kończy karierę w wieku 25 lat. Oto powód jego decyzji

Andrew Urlaub, bo o nim mowa, ogłosił zakończenie sportowej kariery. Informacja ta jest o tyle zaskakująca, że amerykański skoczek ma zaledwie 25 lat. Głównym powodem decyzji Urlauba jest poczucie niespełnienia.

- Zawsze będę wdzięczny za karierę, którą miałem, ale w ciągu ostatnich kilku lat moje pragnienia pozostały niespełnione i trudno było mi cieszyć się tym, co robię. Nie osiągnąłem wszystkich celów, jednak zrobiłem wszystko, co mogłem. Czas iść naprzód. Chcę pozostać blisko skoków narciarskich i odwdzięczyć się im za to, co mi dały - mówił, cytowany przez portal Leadertelegram.com.

Sukcesów w Pucharze Świata Urlaub nigdy nie osiągał. Najwyższe zajęte przez niego miejsce to 26. lokata podczas zawodów w Willingen w sezonie 2022/23. Taki sam rezultat osiągnął podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej w ramach mistrzostw świata rozgrywanych w 2023 roku w Planicy. Lepiej spisywał się w Pucharze Kontynentalnym. To właśnie tam udało mu się stanąć na podium, a miało to miejsce w 2021 roku w Rasnovie.

Wiadomo już, że Amerykanin po odwieszeniu nart na kołek wciąż chce pracować przy skokach narciarskich. Jednocześnie planuje rozwijać się w dziedzinie medycyny sportowej. Jego cel jest jasny: "oddać coś sportowi, który stanowił ważną część jego życia".

33. edycja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich rozpocznie się 1 sierpnia w Wiśle. Zawody potrwają do 25 października, a skoczkowie udadzą się w ich ramach także do Courchevel, Rasnova i Klingenthal.

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