Małysz zdradził, co w innych krajach sądzą o Polsce. "My nie doceniamy"

Adam Małysz, legenda polskiego sportu, czterokrotny medalista olimpijski w skokach, Konrad Bukowiecki, złoty medalista halowych mistrzostw Europy 2017 w pchnięciu kulą oraz znany polski dziennikarz Robert Makłowicz - m.in. takie postacie zagrały w filmie, który przygotował youtuber Ojwojtek. Youtuber pokazał w nim życie współczesnej Polski i jak się nasz kraj rozwijał w ostatnich latach.

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Adam Małysz: Wraz z trenerem spaliśmy we trójkę w łóżku małżeńskim

Adam Małysz zdradził ciekawe historie ze swojej kariery sportowej - m.in. w jakich warunkach musiał spać w hotelach.

- Na pierwszy mój Turniej Czterech Skoczni, to był chyba 1994 rok, to zrzucili się tacy drobni wiślańscy biznesmeni. Nie pamiętam dokładnie, ale zebrali chyba dwa czy dwa i pół tysiąca marek i dzięki temu mogłem pojechać na zawody. To wystarczało na jakieś przejazdy. Często w hotelach przemycali mnie, bym spał jako trzeci razem z nimi. Wraz z trenerem spaliśmy we trójkę w łóżku małżeńskim - powiedział z uśmiechem Adam Małysz.

- Polacy zaczęli pisać na flagach, skąd pochodzą. Nawet nieocenione jest to, co kibice zrobili dla mnie, jeśli chodzi o to ich podróżowanie i doping. Zawsze chciałem udowodnić, że nie jesteśmy gorsi. Ludziom w innych krajach wydawało się, że jak to możliwe, że przyjeżdża Polak, nie mający technologii, z jednym czy dwoma trenerami i nagle będzie ich pokonywał. To trzeba było wypracować tak dobrą renomę. Dziś jesteśmy zupełnie inaczej postrzegani, bo Polska rozwinęła się bardzo od dobrych 20, nawet 30 lat. My nie doceniamy, jak Polska poszła do przodu - dodał Małysz.

Zdradził też, że jego rodzina, która przybyła z Holandii, była bardzo pozytywnie zaskoczona warunkami życia w Polsce.

- Pamiętam jeszcze parę lat temu, jak moja kuzynka, która mieszka w Holandii, wraz z rodziną jej męża przyjechali do Polski, to oni byli w szoku. Powiedzieli, że dużo lepiej jest w Polsce jak w Holandii. I od tego czasu co roku przyjeżdżali do Polski, a wcześniej mieli bardzo duże obawy - dodał Małysz.

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Cały film można zobaczyć tutaj.