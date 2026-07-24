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Maciusiak zdecydował! Oto kadra Polaków na LGP w Wiśle. Są nowe twarze

Maciej Maciusiak, trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich, ogłosił kadrę na pierwsze zawody Letniego Grand Prix, które odbędą się w Wiśle. W składzie Biało-Czerwonych jest 10 zawodników. Nie brakuje gwiazd - w tym Kacpra Tomasiaka - ale znalazło się też miejsce dla dwóch debiutantów.
Maciej Maciusiak
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Skoki narciarskie to przede wszystkim sport zimowy, ale skoczkowie nawet latem starają się pozostać w formie. Służą do tego zawody Letniego Grand Prix. W 2025 roku najlepszym skoczkiem LGP był Niemiec Philipp Raimund. Wśród Polaków liderem był Kamil Stoch (5. miejsce w klasyfikacji generalnej). W tym roku legendy polskich skoków zabraknie - Stoch skończył karierę.

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Jest kadra na Letnie Grand Prix. Maciusiak zdecydował

W dniach 1-2 sierpnia odbędą się pierwsze zawody tegorocznej edycji Letniego Grand Prix. Trener Maciej Maciusiak podjął już decyzję, kto pokaże się kibicom na skoczni K120 w Wiśle. 

"Decyzją sztabu szkoleniowego, powołania otrzymali Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła z Kadry A oraz Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł z Kadry B" - informuje portal skijumping.pl.

Łukasz Łukaszczyk i Kamil Waszek zadebiutują w zawodach najwyższej rangi.

"Przypomnijmy, iż podczas niedawnego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku Waszek zajął trzecie miejsce, ustępując tylko medalistom olimpijskim z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo - Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi. Łukaszczyk był dziesiąty" - dodaje serwis.

Wszyscy polscy skoczkowie przystąpią do zawodów w sobotę 1 sierpnia, bo nie będzie kwalifikacji. Następnego dnia trener polskiej kadry będzie mógł wykorzystać sześciu z dziesięciu powołanych zawodników.

W Letnim Grand Prix wezmą też udział polskie skoczkinie. W zawodach wystąpią Anna Twardosz i Kamila Karpiel. Już teraz zachęcamy do śledzenia Letniego Grand Prix w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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