Ależ sceny na treningu Barcelony! Specjalnie dla Lewandowskiego. Piękne [WIDEO]

Robert Lewandowski bardzo przeżywał rywalizację z Walią w finale baraży o Euro 2024. Przed rzutem karnym Daniela Jamesa odwrócił się tyłem do bramki, przez co nie widział skutecznej interwencji Wojciecha Szczęsnego. Gdy uradowani koledzy z zespołu ruszyli w kierunku bramkarza, napastnik dopiero spojrzał w jego kierunku. - Na ten ostatni powiedziałem sobie, że nie patrzę, bo może go deprymuję, a tak to coś obroni - żartował później.

Robert Lewandowski zawitał do Barcelony. Tak pogratulowali mu awansu na Euro 2024

Sukces polskich piłkarzy nie przeszedł bez echa w Hiszpanii, gdzie skupiono się przede wszystkim na 35-latku. "Reprezentacja Polski pod wodzą Lewandowskiego dostała bilet na turniej. Z tak wybitnymi postaciami będzie chciała zajść w nim daleko" - pisały tamtejsze media.

Napastnik został doceniony również po powrocie do FC Barcelony. Hiszpański dziennikarz Víctor Navarro opublikował na Twitterze nagranie z treningu, na którym widać jak Polak pokonuje szpaler stworzony z klepiących go po głowach kolegów. W ten nieco specyficzny sposób pogratulowano mu awansu na mistrzostwa Europy. Polak był wyraźnie rozbawiony i odpowiadał na zaczepki innych graczy.

Podczas wizyty na treningu Katalończyków Navarro został również zaskoczony wyjątkowym podarkiem. W trakcie śniadania otrzymał ciastko marki Tosta Rica z podobizną Lewandowskiego (firma ta zamieszcza na przekąskach wizerunki piłkarzy oraz herby klubów La Liga).

Robert Lewandowski gotowy na najbliższy mecz FC Barcelony

Nastroje na treningu dopisywały, co sugeruje, że po urazie napastnika nie ma już śladu. Po meczu z Walią lekko utykał, lecz przekonywał, że nie jest to nic poważnego. - To było jeszcze w pierwszej połowie, mecz był twardy, ale wszystko będzie dobrze - tak komentował odczuwany dyskomfort.

Robert Lewandowski powinien być zatem do dyspozycji Xaviego w zbliżającym się spotkaniu z Las Palmas. Zostanie ono rozegrane w sobotę 30 marca o godzinie 21:00.