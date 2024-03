To koniec. Trener Śląska z jasną deklaracją ws. gwiazdy ekstraklasy

14 goli w 26 meczach - to statystyka Erika Exposito w obecnym sezonie. Hiszpański napastnik jest liderem Śląska Wrocław, ale wszystkie bramki zdobył jeszcze w 2023 r. W rundzie wiosennej, tak samo jak cała drużyna, Exposito gra poniżej oczekiwań.

Po 1 stycznia Hiszpan nie strzelił gola, a Śląsk wygrał zaledwie jedno z sześciu ligowych spotkań. W efekcie drużyna Jacka Magiery spadła na drugie miejsce w lidze i traci dwa punkty do Jagiellonii Białystok, mimo że na zakończenie poprzedniego roku Śląsk był liderem z trzema punktami przewagi nad zespołem Adriana Siemieńca.

W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą Magiera zapowiedział spore zmiany w drużynie. Spore, bo w tym momencie wszystko wskazuje na to, że latem z klubu odejdzie Exposito. Wszystko przez to, że 30 czerwca wygasa jego umowa ze Śląskiem i piłkarz nie kwapi się do podpisania nowego kontraktu.

Magiera zapowiada odejście Exposito

- Trzeba tu jasno powiedzieć, Erik po sezonie będzie wolnym zawodnikiem i ze Śląska odejdzie do innego klubu. Dostał propozycję kontraktu, która została przez niego wstrzymana. Innej propozycji, lepszej na pewno nie dostanie z naszej strony, bo też sobie trzeba powiedzieć, że budżet nie jest z gumy i też nie możemy windować nie wiadomo jak listy płac, aby mieć potem problemy z płynnością finansową - powiedział Magiera.

- Tego nie chcemy. Na to też nie stać klubu, na to też ja jako człowiek będący w szatni nie wyrażam zgody, żebyśmy w ten sposób robili. Jeżeli odejdzie, będziemy szukać na jego pozycję innego piłkarza, natomiast Erikowi będziemy życzyć powodzenia. Ja bym chciał, żeby on odszedł z Wrocławia jako król Wrocławia, czyli jako zdobywca korony króla strzelców indywidualnie, na co ma ogromne szanse. No i też, aby odszedł jako ta osoba, która po pięciu latach zdobyła coś wielkiego dla Śląska - dodał.

Exposito trafił do Śląska latem 2019 r. W ciągu blisko pięciu lat Hiszpan rozegrał dla Śląska 156 meczów, w których strzelił 53 gole i miał 21 asyst. Dwa lata temu Exposito był blisko transferu do ligi chińskiej, a ostatnio chciał go u siebie Raków Częstochowa.